2 set 2021 10:46

LA VENEZIA DEI GIUSTI – STAVOLTA BARBERA E CICUTTO HANNO FATTO LE COSE IN GRANDE. DOPO L'APERTURA CLAMOROSA, LA GIORNATA DI OGGI SFODERA SUBITO "THE POWER OF THE DOG" DI JANE CAMPION, "E' STATA LA MANO DI DIO" DI PAOLO SORRENTINO E "THE CARD COUNTER" DI PAUL SCHRADER. GIÀ QUESTI TRE FILM IN ODORE DI POSSIBILI LEONI E LONTANI MA POSSIBILI OSCAR FANNO LA DIFFERENZA CON CANNES. PER NON PARLARE DELL'ORGANIZZAZIONE SABAUDA CHE FA FUNZIONARE LA MOSTRA IN TEMPO DI COVID... – VIDEO