Come si fa a capire se una donna finge l’orgasmo? Secondo il sessuologo Tammy Nelson, il 70–80% delle donne finge clamorosamente e quindi c’è da preoccuparsi. Lo fanno per paura di deludere o per risparmiare una umiliazione al partner. La maggior parte di loro ha bisogno di stimolazione clitoridea, che può durare dai 7 ai 45 minuti. Se la donna non dà segni, tipo gemiti e contrazioni, l’uomo non capisce nemmeno se ci è vicino.

Una soluzione? Be’, se la donna è eccitata, la sua vagina è molto lubrificata e, quando viene, la vulva pulsa. La personalità è altrettanto importante (sempre che conosciate la vostra partner): se è una persona troppo accomodante, c’è il sospetto di finzione. Se, al contrario, avete a che fare con un tipo generalmente schietto, allora c’è meno da temere.

Esistono comunque dei campanelli di allarme, come riporta “the1stclasslifestyle”, ad esempio se la donna urla troppo presto. Il sesso a voce alta esiste, ma generalmente il climax arriva dopo parecchio e i gemiti vanno in crescendo.

Il fatto è che gli uomini eiaculano prima e per molte donne è imbarazzante non avere ancora finito, quindi fingono godimento, recitando come pornostar. Volete essere sicuri che godano? Pensate prima a loro.

Gli orgasmi femminili sono lunghissimi, durano circa 20 secondi, quattro volte più degli uomini. Se il suo orgasmo dura poco (o troppo), dovreste porvi qualche dubbio sulla sua autenticità.

Così come se la sua schiena non si inarca, se i suoi piedi non si contraggono, se i suoi muscoli non si muovono e soprattutto se i suoi occhi restano aperti tutto il tempo. Le donne hanno bisogno di concentrarsi sul piacere, perciò gli occhi devono chiudersi.

Altri sintomi del finto-orgasmo sono: esitazione quando le chiedete se è venuta, il mezzo sorriso dopo il rapporto, il silenzio strano e la distanza improvvisa. Se la donna chiede, dopo il sesso, di stare un po’ da sola, oppure si chiude in bagno, può significare che sta compensando con l’autoerotismo.