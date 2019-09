LA VERITA’ SULLA MORTE DI MIMI’ - LOREDANA BERTÈ A “LIVE-NON E’ LA D’URSO”: “MIA MARTINI NON SI È SUICIDATA, AMAVA LA VITA, NON HO IDEA DI COSA SIA SUCCESSO” – E POI RIVELA: “L’UNICA COSA DI CUI MI PENTO E’…” - LA LITE CON RENATO ZERO: “MI HA FERITO E DELUSO MA CONTINUO A VOLERGLI BENE” – VIDEO

Domenica 22 settembre, Canale5 ha trasmesso la seconda puntata di ‘Live – Non è la D'Urso‘. Tra gli ospiti, Loredana Bertè che ha ricevuto una bellissima sorpresa. Barbara D'Urso, infatti, le ha consegnato il disco di platino. Nel corso della chiacchierata, l'artista ha parlato della fine dell'amicizia con Renato Zero e dell'amore immenso per la sorella Mia Martini.

Barbara D'Urso ha chiesto a Loredana Bertè di spiegare le motivazioni che l'hanno portata ad allontanarsi da Renato Zero, nonostante la loro bellissima amicizia. La cantante ha preferito non scendere nei dettagli, ma ha raccontato di essersi sentita ferita dall'amico:

"Io voglio molto bene a Renato, soltanto che mi ha deluso fortemente. Ma continuo a volergli bene. Da ragazzi cantavamo e facevamo i posteggiatori fuori dai ristoranti. Non voglio dire cosa è successo, ma mi ha ferito. La ferita è ancora aperta. Ho pianto molto, ma all'amore non si comanda. Una persona può farti quello che vuole ma al cuore non si comanda".

Il ricordo di Mia Martini

Loredana Bertè e Mia Martini sono nate entrambe il 20 settembre. Due giorni fa, dunque, sarebbe stato il compleanno di Mimì. Sono trascorsi 24 anni dalla morte di Mia e un senso di colpa perseguita Loredana. È pentita di non aver mai comprato un cellulare. È certa che se fosse stata reperibile quel tragico 12 maggio del 1995, oggi Mia Martini sarebbe ancora viva. Si parlò di arresto cardiaco causato da una overdose di cocaina, ma le sue sorelle non sono mai state d'accordo con quanto riportato nel referto:

"L'ultimo ricordo? Murolo mi chiamò, era il periodo in cui stavano cantando ‘Cu'mme'. Mi disse che Mimì era arrabbiata con me perché non avevo un telefonino ed era impossibile trovarmi. Fu uno degli ultimi screzi avuti con lei. Me ne pento amaramente di non aver comprato un telefonino, perché se lo avessi avuto non sarebbe morta. Ma non è morta, è più viva che mai. Sono certa che non si sia tolta la vita, aveva altri progetti. Mio padre la picchiava? Non voglio parlare di questo. Non ho idea di cosa sia successo, ma amava troppo la vita, ogni giorno per lei era un momento magico".

L'artista, poi, ha avuto modo di vedere una serie di filmati che la ritraevano in compagnia della sorella. Assistendo alle immagini del funerale di Mia Martini, si è commossa.

