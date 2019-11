LA VERSIONE DI MAH-MOOD – "IO FIDANZATO? SONO SINGLE. MA NON DO IMPORTANZA AL GOSSIP. ORMAI MI HANNO PURE FOTOGRAFATO IN BARCA CON ELODIE. NON MI IMPORTA PIÙ - DOPO SANREMO TEMO CHE IL SUCCESSO POSSA FINIRE – CHE PIACERE I COMPLIMENTI DI RICKY MARTIN, L'HO CONOSCIUTO A PARIGI, È UNA PERSONA SPECIALE - SAN SIRO? DEVO FARE ALTRA GAVETTA. MAGARI FRA ANNI E ANNI...” – IL PREMIO COME MIGLIOR ARTISTA ITALIANO AGLI "MTV EMA" - VIDEO

Barbara Visentin per il “Corriere della sera”

«Non mi fermo da febbraio», ride Mahmood, protagonista di un 2019 straordinario. La vittoria come Best Italian Act agli Mtv Ema è l' ultimo atto di un' escalation iniziata con Sanremo.

Poi il palco dell' Eurovision gli ha portato un successo internazionale senza precedenti: «Soldi» ha iniziato a volare su Spotify diventando il brano italiano più «streammato» di sempre (con l' 80% degli ascolti dall' estero) e ora Alessandro Mahmoud, 27 anni, è in tour per l' Europa con date quasi sempre sold out.

Come ha accolto il nuovo premio?

«Ho sempre guardato Mtv, per me è sacra. Tutte le estati in Sardegna con i miei cugini davamo i voti ai nostri video preferiti. Il premio è la realizzazione di un sogno estremo: lo vincevano gli artisti di cui compravo i dischi».

Su Instagram ha ricevuto anche i complimenti di Ricky Martin: che effetto le ha fatto?

«Un vero piacere, l' ho conosciuto a Parigi, è una persona speciale. Sto ricevendo consensi da tanti artisti: non posso che esserne orgoglioso».

Un anno fa si sarebbe immaginato tutto questo?

«Vincere Sanremo era già oltre le aspettative. Sono andato all' Eurovision senza ansia, pensando che avevo già ottenuto quel che volevo dalla vita. Ma da lì è arrivata questa botta incredibile dell' estero».

Ora sente molta pressione?

«No, mi sto godendo tutto. È l' anno più importante della mia vita e la paura è solo che possa finire, quindi cerco di fare più cose possibili, che sia con la febbre o il mal di gola».

Ha anche suonato al Parlamento Europeo.

«Con un pubblico particolare: le menti che prendono le decisioni. Ma quando ho iniziato a cantare non ci ho più pensato e loro a un certo punto si sono alzati a ballare».

In quell' occasione ha detto di avere a cuore il clima.

«Percepisco tanto l' interesse politico e sociale della mia generazione: ci informiamo molto e io spesso mi interrogo su come trattare la politica nelle canzoni. Il clima è uno dei problemi che sento di più, sto anche lavorando a un progetto legato all' ambiente».

Ai ragazzi ha lanciato l' invito a non porsi limiti per il futuro: lei se n' era posti?

«Mai avrei pensato di poter suonare all' estero e dopo Sanremo c' era chi mi diceva di non andare all' Eurovision».

Perché no?

«In Italia non ha mai avuto tutto questo appeal, sembrava un po' l' elenco degli avanzi. Io però ero curioso dell' esperienza e non mi sono posto il problema se fosse da sfigati.

Guarda cosa è successo...»

Nelle date all' estero parla in inglese col pubblico?

«Un po' in inglese e un po' in italiano. Ogni volta sono pronto a fare mille gaffe».

E a Milano vive sempre in periferia?

«Veramente dovrei anche cercare casa, più che altro per avere una mia indipendenza.

Ma appena sono a Milano mi chiudo in studio. Voglio battere il ferro finché è caldo».

Che cosa ne esce?

«Ho il prossimo singolo e sto scrivendo l' album che uscirà l' anno prossimo. Ho fatto un featuring nel disco di Marracash, un onore enorme, e ho lavorato con Madame, una rapper bravissima».

Cercandola su Google uno dei primi suggerimenti è «Mahmood fidanzato». Come si convive col gossip?

«Fregandosene. A parte che in questo momento sono single. Ma non do importanza al gossip. Il primo periodo non è stato facile, ma ormai mi hanno pure fotografato in barca con Elodie. Non mi importa più».

L' anno prossimo chi vorrebbe vedere a Sanremo?

«Spero Michele Bravi. Ha avuto un anno non facile. Non so come mi sentirei io al suo posto. Sarebbe davvero una bella ripartenza».

Il rapper Salmo ha annunciato una data a San Siro. Lei pensa a stadi o palazzetti?

«Quelli sono l' obiettivo ultimo, la mia carriera è appena iniziata, devo fare altra gavetta. Magari fra anni e anni...»