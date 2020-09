Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago,

confesso che leggo solo i titoli dei pezzi in cui voi di Dagospia riferite l’obbrobrio umano, linguistico e morale dei personaggi che danno lustro alle varie sceneggiate tipo “Grande fratello” et similia. Sono purtroppo spettacoli e personaggi graditi al grosso pubblico. Niente di male.

C’è però un particolare del linguaggio comunemente usato a connotare tali figuri che io trovo ripugnante. Il fatto che vengano correntemente chiamati “opinionisti” o “opinioniste”. Per il semplice fatto che fanno rumore con la bocca, quei rumori passano come “opinioni”, come “punti di vista” dietro cui ci sarebbe un ragionamento.

No, no, no. Rumori con la bocca, per lo più orridi.

Ho letto che definivano “opinionista” una signora che ho avuto accanto spesso nei set televisivi. Arrivava in scena accompagnata da non ricordo più se una o due truccatrici, il suo cavallo di battaglia (in tema di opinioni) erano le scollature quanto di più vertiginoso, durante la chiacchiera televisiva passava il suo tempo a specchiarsi sul telefonino profondamente ammirata di se stessa. Non aveva un’opinione che fosse una neppure di sfuggita. Solo promuoveva incessantemente i suoi interessi.

E a proposito della qualifica di opinionista così generosamente comminata da chi scrive di televisione, suggerisco quanto segue. Per entrare in uno studio televisivo Mediaset adesso ci viene chiesto un’autocertificazione dove attestiamo di avere appena fatto un test anti-Covid e che quel test ha dato un responso rassicurante.

Suggerisco agli autori e ai registi di spettacoli televisivi di chiedere ai loro “vip” qual è l’ultimo libro che hanno letto e quando. Così, tanto per sapere in fatto di autorevolezza delle loro opinioni. Del resto lo sapete che oltre il 60 per cento degli italiani (la cosiddetta “gente” su cui vengono accumulate montagne di retorica) non prende in mano neppure un unico libro durante tutto l’anno.

Beninteso niente di male. L’importante che anziché “opinionisti” d’ora in poi vengano chiamati “quelli dell’obbrobrio”. Tanto per essere esatti.

