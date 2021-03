LA VERSIONE DI MUGHINI - PER UNA VOLTA NON SONO D’ACCORDO CON IL GRANDE FABRIZIO RONCONE QUANDO SI MOSTRA STUPEFATTO CHE NICOLA ZINGARETTI CI SIA ANDATO DAVVERO A UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE DOMENICALE CONDOTTA DA BARBARA D’URSO – ECCOME SE NON DEVE RIVOLGERSI AL PUBBLICO DELLA D’URSO, CHE AI FINI DEL CONSENSO POLITICO È IL PIÙ NUMEROSO, PERCHÉ È IL PUBBLICO CHE PIÙ SOMIGLIA ALL’ITALIA REALE, QUELLA FATTA DA UN 70 PER CENTO DI ITALIANI CHE NON CE LA FANNO A INTENDERE QUEL CHE C’È SCRITTO IN UN EDITORIALE DI PRIMA PAGINA DI UN GIORNALE…

Giampiero Mughini per Dagospia

giampiero mughini

Caro Dago, per una volta non sono d’accordo con il grande Fabrizio Roncone – giornalista/scrittore da me prediletto – quando si mostra stupefatto che Nicola Zingaretti ci sia andato davvero a una puntata della trasmissione domenicale condotta da Barbara D’Urso.

Confesso di guardare poco la tv e dunque quella puntata non l’ho vista. Mi immagino, né più né meno, che Zingaretti vi sia stato insapore come sempre e dunque che quella sua comparsata non fosse migliore né peggiore di tutte le altre da quando è il segretario del Pd.

barbara durso nicola zingaretti

E del resto la tv è tutta eguale, contrariamente a quel che pensano i tanti giornalisti che non ci hanno mai messo piede.

Quel che conta di uno schermo televisivo è il suo meccanismo, il particolare rapporto che instaura tra chi c’è dentro e quelli che stanno guardando, semmai muta di volta in volta il pubblico che sta guardando quella trasmissione.

fabrizio roncone foto di bacco

Ovvio che il pubblico che guarda le puntate della trasmissione della D’Urso è (leggermente) diverso da quello che la domenica guarda Fabio Fazio.

Altrettanto ovvio che la D’Urso è bravissima, e lo dice uno che sa di che cosa sta parlando dato che ho avuto a che fare con Maurizio Costanzo, Pippo Baudo. Mike Bongiorno, Gianni Boncompagni, Aldo Biscardi e ne sto dimenticando.

taylor mega giampiero mughini - live non e' la durso

E’ diverso il pubblico, quello sì. Sono stato ospite della D’Urso più volte, e alla fine dello spezzone che mi riguardava Barbara faceva una sorta di sondaggio su chi dei suoi ospiti fosse risultato il peggiore o il migliore.

Agli occhi dei suoi spettatori io risultavo sempre il peggiore, ciò che in un certo senso prendevo come un titolo d’onore.

Ma Zingaretti è diverso. Zingaretti è un politico e dunque deve rivolgersi a tutti i pubblici possibili e immaginabili.

BARBARA D'URSS - CARLI

Eccome se non deve rivolgersi al pubblico della D’Urso, un pubblico che ai fini del consenso politico è il più numeroso, perché è il pubblico che più somiglia all’Italia reale, quella fatta da un 70 per cento di italiani che non ce la fanno a intendere quel che c’è scritto in un editoriale di prima pagina di un giornale. Ha fatto benissimo Zingaretti ad andare da Barbara. Tutto sta a vedere se nei confronti di quel pubblico è apparso il migliore o, come me, il peggiore. Caro Fabrizio (Roncone), dimmi che ho ragione. Sai che ti voglio bene.

IL TWEET DI NICOLA ZINGARETTI A DIFESA DI BARBARA DURSO tweet sulla difesa della durso by zinga tweet sulla difesa della durso by zinga 8

giampiero mughini alba parietti - live non e' la durso fabrizio roncone foto di bacco

barbara durso nicola zingaretti 2 barbara durso nicola zingaretti 3 MEME SUL SOSTEGNO DI NICOLA ZINGARETTI A BARBARA DURSO MEME SUL SOSTEGNO DI NICOLA ZINGARETTI A BARBARA DURSO MEME SUL SOSTEGNO DI NICOLA ZINGARETTI A BARBARA DURSO BARBARA DURSO E NICOLA ZINGARETTI tweet sulla difesa della durso by zinga 1 tweet sulla difesa della durso by zinga 2 tweet sulla difesa della durso by zinga 3 tweet sulla difesa della durso by zinga 4 barbara durso nicola zingaretti 5 tweet sulla difesa della durso by zinga 6 barbara durso nicola zingaretti 6 barbara durso nicola zingaretti 4 tweet sulla difesa della durso by zinga 5 tweet sulla difesa della durso by zinga 9 barbara durso nicola zingaretti 1