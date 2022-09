VI DOVREMMO PRENDERE A PIZZE! - DREW BARRYMORE SU TIKTOK PROVA RENDERE UNA PIZZA "DIETETICA" METTENDONCI UN'INSALATA SOPRA MA IN REALTÀ LA RENDE SOLO 'NA CIOFECA - VIDEO

Sofia Gadici per www.repubblica.it

drew barrymore pizza 1

L'idea proposta dall’attrice Drew Barrymore su TikTok è quella che se si ha voglia di pizza ma non si vogliono assumere carboidrati per non ingrassare si può prendere la parte superiore della pizza (il condimento) e mischiarla a un'insalata.

Il video di Barrymore è diventato virale sui social e ha scatenato molte polemiche: oltre al fatto che questo metodo produce spreco alimentare e "dissacra" la pizza, il messaggio sulla dieta che viene lanciato è sbagliato.

drew barrymore pizza 3 drew barrymore pizza 4 drew barrymore pizza 6 drew barrymore pizza 5 drew barrymore pizza 7 drew barrymore pizza 2 drew barrymore pizza 8