“AVREI VOLUTO PRENDERLO A CALCI NEL CULO PER 14 MINUTI, MA NON È STATO POSSIBILE” – A JORGE MASVIDAL SONO BASTATI 5 SECONDI E UNA GINOCCHIATA IN FACCIA PER MANDARE AL TAPPETO BEN ASKREN: È IL KO PIÙ RAPIDO DELLA STORIA DEL CAMPIONATO DI ARTI MARZIALI “UFC” – PER ASKREN È LA PRIMA SCONFITTA – VIDEO