Lettera di Miguel Gotor* al “Corriere della Sera – ed. Roma”

*Assessore alla cultura del Comune di Roma

La proposta di intitolare uno spazio toponomastico al dj Marco Trani, che è stata riportata dall'articolo di Maria Egizia Fiaschetti pubblicato ieri, è sicuramente interessante e mi trova personalmente favorevole.

Marco Trani è stato infatti uno dei disc jockey più importanti del panorama musicale italiano, in specie tra gli anni '80 e '90; una figura di indubbio rilievo, la sua, che ha lasciato il segno nella memoria e nell'immaginario collettivo di varie generazioni.

Lo testimonia l'ampio supporto, di volti noti e non, ricevuto dalla petizione «Una strada per il dj Marco Trani». Penso quindi che sarebbe bello e giusto potergli intitolare uno spazio, possibilmente nel suo quartiere, Casal Palocco, e come amministrazione intendiamo sostenere questa domanda. Essendo Trani deceduto nel settembre del 2013, non si potrà però procedere a un'intitolazione prima di un anno, in quanto per legge devono passare almeno 10 anni dalla data della scomparsa.

Ad ogni modo se dei privati (ad esempio la famiglia) o un'associazione faranno nei prossimi mesi una domanda in questo senso - semplice, anche una lettera allegata a una email che contenga la proposta e le sue motivazioni - indirizzata all'assessorato alla Cultura, sarà mia cura girarla alla Commissione consultiva di Toponomastica, che è l'organo che deve valutare tutte queste richieste e che analizzerà, ne sono più che certo, la richiesta con la massima attenzione.

