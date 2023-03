21 mar 2023 19:11

VIALE MAZZINI, ABBIAMO UN PROBLEMA – FILIPPO GAUDENZI, IL VICEDIRETTORE SCARTATO DA MAGGIONI, VINCE LA CAUSA CONTRO LA RAI! IL GIUDICE DEL LAVORO HA DECRETATO CHE I VICEDIRETTORI A FINE MANDATO NON POTRANNO ESSERE PARCHEGGIATI CON STIPENDIO MA SENZA INCARICHI MA DOVRANNO ESSERE REINTEGRATI CON “MANSIONI DA CAPOREDATTORI O CON MANSIONI A ESSI EQUIVALENTI” – PER LA TV DI STATO E’ UNA SPECIE DI “SENTENZA BOSMAN” CHE APRE LA PORA A VALANGHE DI RICORSI - A RAISPORT TENSIONE ALLE STELLE FRA LA DIRETTRICE IN USCITA, ALESSANDRA DE STEFANO, E LA REDAZIONE DI MILANO…