25 mar 2020 16:01

VIDEO: DE LUCA E I SINDACI URLANTI FINISCONO PURE DA JIMMY KIMMEL E TREVOR NOAH (''DAILY SHOW''), CHE NON POTENDO ANDARE IN ONDA FANNO DELLE CLIP DA CASA SEGUITE DA MILIONI DI PERSONE - KIMMEL: ''C'È UN 2-3% DI POSSIBILITÀ CHE IL CORONAVIRUS VI UCCIDA, MA C'È IL 100% DI POSSIBILITÀ CHE LO FACCIA UN SINDACO ITALIANO SE CONTINUATE AD ANDARE IN GIRO. MI RICORDA TUTTI I MIEI PRANZI A CASA'' (HA LA MADRE ITALO-AMERICANA)