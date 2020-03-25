VIDEO: DE LUCA E I SINDACI URLANTI FINISCONO PURE DA JIMMY KIMMEL E TREVOR NOAH (''DAILY SHOW''), CHE NON POTENDO ANDARE IN ONDA FANNO DELLE CLIP DA CASA SEGUITE DA MILIONI DI PERSONE - KIMMEL: ''C'È UN 2-3% DI POSSIBILITÀ CHE IL CORONAVIRUS VI UCCIDA, MA C'È IL 100% DI POSSIBILITÀ CHE LO FACCIA UN SINDACO ITALIANO SE CONTINUATE AD ANDARE IN GIRO. MI RICORDA TUTTI I MIEI PRANZI A CASA'' (HA LA MADRE ITALO-AMERICANA)-
VETTORI DI CONTAGIO – CHE SUCCEDERÀ AL SETTORE AEREO EUROPEO DOPO L’EMERGENZA CORONAVIRUS? AL MOMENTO L’ATTIVITÀ DELLE COMPAGNIE AEREE È CALATA DEL 75,9%, MA UNA VOLTA FINITO IL LOCKDOWN SERVIRANNO MASSICCI AIUTI DI STATO, FUSIONI E ACCORPAMENTI PER ABBATTERE I COSTI – IL DOSSIER DELLA DE MICHELI CHE VUOLE FARE UN PATTO CON FRANCIA E GERMANIA
"LOTITO HA UNA LAUREA IN VIROLOGIA O IN STATISTICA? CI ILLUMINI”– DOPO ANDREA AGNELLI, ANCHE LAPO ELKANN LANCIA UNA FRECCIATA AL PRESIDENTE DELLA LAZIO CHE VUOLE RIPARTIRE SUBITO CON IL CAMPIONATO - "UN OTTIMISTA SPESSO NON È ALTRO CHE UN PESSIMISTA MALE INFORMATO"
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
CONTRORDINE: LA CONFERENZA-BOLLETTINO SI FARÀ ALLE 18: AL POSTO DI BORRELLI CI SARÀ IL DIRETTORE OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE, L'INGEGNER LUIGI D'ANGELO - L'ANNUNCIO CHE SMENTISCE IL PRECEDENTE COMUNICATO VIENE DATO A 20 MINUTI DALL'INIZIO, PER DARE QUELLA SENSAZIONE DI AVERE LE COSE SOTTO CONTROLLO