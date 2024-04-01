@lariachetirala7 Cosa farete voi a Pasqua? Stesso mood del direttore Feltri? #Pasqua #Pasquetta #parenzo #Feltri @LA7 @Vittorio Feltri ? suono originale - L’aria che tira - La7
VIDEO-FLASH! – VITTORIO FELTRI, IL SOLITO GUASTAFESTE! IL DIRETTORE EDITORIALE DEL “GIORNALE”, L’ALTRO GIORNO, HA RISPOSTO COSÌ A DAVID PARENZO CHE GLI CHIEDEVA COSA AVREBBE FATTO IN QUESTI GIORNI DI FESTA: “GITA FUORI PORTA? ME NE GUARDO BENE. RIMANGO A CASA E MI ANNOIERÒ ALLA MORTE PER DUE GIORNI…”-
@lariachetirala7 Cosa farete voi a Pasqua? Stesso mood del direttore Feltri? #Pasqua #Pasquetta #parenzo #Feltri @LA7 @Vittorio Feltri ? suono originale - L’aria che tira - La7
FLASH! - DOVE VA LA MELONA SENZA SCURTI E FAZZOLARI? NEMMENO AL BAGNO! - IL COMICO VIAGGIO IN LIBANO, DOVE LA SEGRETARIA SCURTI, A DIGIUNO DEL PROTOCOLLO, SI E' SCAPICOLLATA DALLA SCALETTA PRIMA DELLA PREMIER, VENENDO SCAMBIATA PER "IO SO' GIORGIA'' E SBACIUCCHIATA DAL PRESIDENTE MIQATI, HA REGISTRATO ANCHE LA PRESENZA DEL "GENIO" FAZZOLARI (COME DEL RESTO NELLA MISSIONE A KIEV). CHE CI FACEVA DI BELLO VISTO CHE RICOPRE IL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA? IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI NON HA NULLA DA DIRE?
DAGOREPORT - QUANDO, CON LA SOLITA FACCIA DA IMPUNITA, LA SANTADECHÈ SIBILA: “NESSUNO MI HA CHIESTO DI DIMETTERMI. GIORGIA MELONI? CI SIAMO SENTITE, È SERENISSIMA”, QUALI ASSI NELLA MANICA È CONVINTA DI AVERE PER BLINDARE IL SUO SCRANNO DA MINISTRO DEL TURISMO? - DI SICURO, METTE IN CAMPO IL SUO RAPPORTO CON L’UNDERDOG DELLA GARBATELLA CHE NEL 2022 AMAVA SPIAGGIARSI TRA LE GIRAFFE DEL TWIGA IN COMPAGNIA DI SANTANCHE’ E BRIATORE (CHE AVEVA SCUCITO BEN 26MILA EURO A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI MELONI) - “A FORTE DEI MARMI DIMITRI E ANDREA GIAMBRUNO FANNO COPPIA FISSA, VIAGGIANDO IN PORSCHE CARRERA ALLA RICERCA DI PULLOVERINI DI CACHEMIRE. SÌ PERCHÉ DANIELONA È MOLTO, MOLTO VICINA A MELONI. LA FIRST BAMBINA GINEVRA LA CHIAMA ‘ZIA DANIELA’..."
FLASH! – DIASPORA IN FORZA ITALIA: MAURIZIO GASPARRI, MEMBRO DELLA VIGILANZA RAI, COMMISSIONE CHE HA POTERE DI VETO SULLA SCELTA DEL PRESIDENTE DELLA RAI, NON HA NESSUNA INTENZIONE DI VOTARE LA CANDIDATA DI GIANNI LETTA, SIMONA AGNES. DI QUI, L’IDEA DELL’EMINENZA AZZURRINA DI CHIEDERE IL VOTO DEI 5STELLE E IN CAMBIO CONTE SI PRENDEREBBE LA DIREZIONE DEL TG3, OGGI IN MANO A MARIO ORFEO, CHE ELLY SCHLEIN CONSIDERA UN ‘’ABUSIVO’’ DEL SUO PD - GASPARRI: "È LA VOSTRA ENNESIMA BUFALA"
DAGOREPORT – È TUTTO MOLTO STRIANO: PERCHÉ LA COMMISSIONE ANTIMAFIA NON CONVOCA E INTERROGA IL LUOGOTENENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, PROTAGONISTA DEL CASO DOSSIERAGGI? - PERCHÉ NELLE TRE INTERVISTE STRIANO HA CAMBIATO VERSIONE (PRIMA HA DETTO DI AVER AGITO SU MANDATO DEI PM, POI DI AVER FATTO TUTTO DA SOLO, PROTEGGENDO I MAGISTRATI - STRIANO È STATO AUTORIZZATO DA QUALCUNO A PARLARE CON I GIORNALISTI (COME VUOLE LA PRASSI) O SI È MOSSO IN AUTONOMIA? – COME MAI DOPO LO SCOPPIO DEL BUBBONE, NON È STATO SOSPESO, MA SOLO TRASFERITO IN UN ALTRO REPARTO. GODE DI PARTICOLARI PROTEZIONI? - DOPO IL SECCO NO DELLA DUCETTA A UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA PARLAMENTARE (RECLAMATA DA NORDIO E CROSETTO), IL SOSPETTO È CHE, GRAZIE ALL’INAZIONE DELL'ANTIMAFIA GUIDATA DALLA MELONIANA CHIARA COLOSIMO, SI VOGLIA “ADDORMENTARE” IL CASO, PER… - VIDEO DELLE IENE
FLASH! - ALLA FACCIA DI CHI LO VOLEVA MORTO! L’AUTOBIOGRAFIA DI PAPA BERGOGLIO, “LIFE”, SCRITTA DA PAPA FRANCESCO CON IL VATICANISTA DI MEDIASET, FABIO MARCHESE RAGONA, A UNA SETTIMANA DALL’USCITA NEGLI USA HA GIÀ CONQUISTATO UN POSTO NELLA PRESTIGIOSISSIMA CLASSIFICA DEI BEST SELLER DEL “NEW YORK TIMES”. LO STESSO IN GERMANIA, CON LA CLASSIFICA DELLO “SPIEGEL”. E IN ITALIA? I RITI VODOO E I MALOCCHI DEGLI ANTI-BERGOGLIANI NON SAREBBERO SERVITI A NIENTE: PARE CHE IL LIBRO SIA PRIMO IN TUTTE LE CLASSIFICHE LIBRARIE. SEGNO CHE LA GENTE, AL CONTRARIO DI TANTI SUOI COLLABORATORI, AMA BERGOGLIO. AMEN!