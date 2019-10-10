VIDEO FLASH - QUANTO SPAZIO C'E' NELLA BOCCA DI NAIKE RIVELLI? GUARDATE IL VIDEO CHE HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM: LA NOSTRA SVALVOLATA PREFERITA PRENDE UNA BANANA E...-
IL CIELO SOPRA LA TOILETTE – IL NOBEL PER LA LETTERATURA 2019 PETER HANDKE, OLTRE AD AVER FIRMATO LA SCENEGGIATURA DE ‘IL CIELO SOPRA BERLINO’, HA SCODELLATO UN SAGGIO STRACULT SUL “LUOGO TRANQUILLO” DEDICATO AI BAGNI PUBBLICI VISITATI NEL CORSO DELLA SUA VITA - QUEL “MONDO BUONO CELATO E SEMPRE CELATOSI” QUANDO LA PORTA SI CHIUDE E... - DOMANI L’OMAGGIO SU “SKY ARTE” – VIDEO
IL VECCHIO AMORE DI CDP PER PARIGI ADESSO METTE A RISCHIO 75 MILIONI - TRA IL 2012 E IL 2016, GESTIONE COSTAMAGNA, FII E CASSA PUNTANO SU SOFINNOVA, SCATENANDO POLEMICHE DA PARTE DI CHI CHIEDEVA TUTELA PER IL MADE IN ITALY. ORA IL VENTURE CAPITAL FRANCESE SI SCOPRE VITTIMA DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ AMERICANA
DIAVOLO DI UN GALLIANI (FIGLIO) - "SCARICANO SEMPRE LA RESPONSABILITÀ SU ALLENATORI E GIOCATORI SENZA ESPORSI", IL FIGLIO DELL'EX AD ROSSONERO ATTACCA LA DIRIGENZA DEL MILAN (BOBAN, MALDINI, GAZIDIS E MASSARA) – PAPA’ ADRIANO PRENDE LE DISTANZE: "MIO FIGLIO È UNA PERSONA ADULTA, NON SONO CERTO IO L'ISPIRATORE DI QUESTE SUE PAROLE CHE NON RISPECCHIANO IL MIO PENSIERO…”
CAFONAL MALEFICO - VIDEO: ANGELINA JOLIE E MICHELLE PFEIFFER PRESENTANO ''MALEFICENT'' A ROMA E APRONO IL FESTIVAL ''ALICE NELLA CITTÀ''. ALLA FINE HANNO ANCHE INCONTRATO 100 BAMBINI PER UNA MASTERCLASS SUL CINEMA E LA VITA DELLE STAR: ''E PENSARE CHE DA RAGAZZA NON CREDEVO CHE SAREI STATA CAPACE DI FARE LA MADRE. ANCHE NEL CASO DI MALEFICA SCOPRIRE DI ESSERE MADRE SALVA LA SUA VITA UN PO' SQUILIBRATA E SELVAGGIA'' - A ''STORIE ITALIANE'' PARLA DEI SUOI FIGLI
ALT! MANGIARE VERDURE CRUDE UCCIDE BATTERI INTESTINALI INDISPENSABILI PER IL NOSTRO ORGANISMO – DOPO ANNI IN CUI IL “RAW FOOD” È DIVENTATO DI MODA SULLE TAVOLE DI OGNI SALUTISTA CHE SI RISPETTI, ORA UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO CHE LA VERDURA CRUDA MUTA IL NOSTRO MICROBIOMA: UN CAMBIAMENTO A RISCHIO DI…
E ADESSO TUTTI A MAGNA’ POMODORI – UNO STUDIO INGLESE RIVELA CHE IL POMODORO È UN OTTIMO ALLEATO CONTRO L’INFERTILITÀ MASCHILE E MIGLIORA LA QUALITÀ DELLO SPERMA – IL SEGRETO È NEL LICOPENE, LA SOSTANZA CHE GLI CONFERISCE IL COLORE ROSSO E DI CUI SI SONO GIÀ SCOPERTI I BENEFICI NEL CAMPO DEL CANCRO ALLA PROSTATA – CON L’ASSUNZIONE DI POMODORO SI HA UN…