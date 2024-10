VIDEO! GRANDE BORDELLO! L'EX VELINA SHAILA GATTA E QUEL TORELLO DI LORENZO SPOLVERATO INFOIATISSIMI SI CHIUDONO NELLA LAVANDERIA DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO: PRIMA LIMONANO POI LEI APPOGGIA LA MANO SUL PACCO DI LUI CHE CONFESSA DI NON RIUSCIRE A TRATTENERSI: "CHE CASINO, NON CE LA FACCIO" - SUI SOCIAL, IMPAZZA L’IRONIA DEGLI UTENTI: “PENSAVO DI AVER APERTO UN’ALTRA PIATTAFORMA, TIPO PORNHUB” – NEI GIORNI SCORSI SPOLVERATO LE AVEVA DETTO: “MI VIENE TALMENTE DURO QUANDO TI GUARDO CHE NON HAI IDEA DI DOVE TE LO FICCHEREI”. E LEI: “NON PUOI CAPIRE GIÙ COME SONO BAGNATA” - VIDEO

La gattamorta che tocca il ? è lui la blocca con la mano è la stesss che poi si preoccupa perchè il papà la vede ?? Ma mi faccia il piacere ??? #grandefratello #shaviers #shavier #javi7 #teamjavi #GhGala8 pic.twitter.com/xZIFbNXMpr — Michela24 (@Michela1709) October 29, 2024

https://m.dagospia.com/porno-gf-mi-viene-cosi-duro-che-non-sai-dove-te-lo-ficcherei-non-puoi-capire-giu-sono-bagnata-412894

Da fanpage.it

(…)

shaila gatta lorenzo spolverato

Il bacio hot in lavanderia tra Shaila e Lorenzo

Una volta rientrati da Madrid, nella puntata di lunedì 28 ottobre i due avevano confessato agli altri inquilini di essersi innamorati, ricevendo critiche da molti di loro. Javier Martinez su tutti, che ha accusato Shaila di aver giocato con i suoi sentimenti: "Lei non è stata sincera.

shaila gatta

Quello che faceva sotto le coperte era quello che mi interessava. Se fuori voleva fare il suo teatrino era perché voleva visibilità. Baciarmi in quel modo sotto le coperte mi faceva capire che fosse sincera solo con me", aveva detto il ragazzo. Se da un lato, però, le accuse sembrano aver turbato la diretta interessata, che nelle ultime ore si è lasciata andare a un lungo sfogo con Lorenzo, dall'altro la loro passione non sembra trovar freno.

shaila gatta lorenzo spolverato

Nella lavanderia della casa, i due si sono scambiati abbracci e baci appassionati e, a un certo punto, lei gli ha anche toccato giocosamente le parti intime. I filmati, virali sui social, hanno suscitato l'ironia degli utenti: "Pensavo di aver aperto un'altra piattaforma", uno dei commenti ricorrenti.

shaila gatta

Durante il bacio, Spolverato le ha confessato di non riuscire a trattenersi: "Che casino, non ce la faccio". "Tu sei un casino", la risposta della napoletana. Prima della partenza per la Spagna, Lorenzo e Shaila si erano avvicinati rispettivamente a Helena Prestes e Javier Martinez.

Ed è proprio con quest'ultimo che il milanese ha avuto un confronto: "Non si gioca con i sentimenti di una persona, mi dà fastidio quello che ha fatto con me. Mi dà fastidio che quando abbracciava me pensava a te", ha detto Javier. "Capisco la tua delusione, fossi stato al tuo posto avrei avuto la stessa reazione", ha risposto Lorenzo.

shaila gatta shaila gatta lorenzo spolverato 77 shaila gatta lorenzo spolverato 55 shaila gatta 23 shaila gatta lorenzo spolverato 66 shaila gatta lorenzo spolverato 33 shaila gatta 56 shaila gatta 23 shaila gatta