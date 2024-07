VIDEO HOT CON IL VOLTO DELLA MELONI, BERLUSCONI TIFOSO DELL’INTER E IL GOVERNATORE DEI BANKITALIA, PANETTA, GURU DEGLI INVESTIMENTI: IL MEGLIO DEL PEGGIO DEI FILMATI "DEEP FAKE" CREATI CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE A CUI È FACILE ABBOCCARE – C’E’ CASCATA ANCHE LAURA BOLDRINI CHE, A OTTOBRE 2022 SUL PROPRIO PROFILO X, CONDIVISE UN VIDEO FARLOCCO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA FONTANA IN CUI DEFINIVA I BAMBINI NON EUROPEI COME "ANIMALI"...

«Con un piccolo investimento di 240 euro avrete l’opportunità di raggiungere un reddito stabile e garantito fin dall’inizio. Cari cittadini, oggi vi apro le porte al mondo delle opportunità finanziarie» annuncia entusiasta la premier Giorgia Meloni. Se qualcuno se lo stesse già chiedendo: no, il presidente del Consiglio non si è improvvisata trader online o guru degli investimenti.

Questo è solo uno dei tanti video “deepfake” che circolano sul web realizzati con l’intelligenza artificiale. Truffe moderne, che utilizzano i personaggi politici o istituzionali per essere più credibili. Proprio ieri (1 luglio) Banca Italia aveva denunciato la circolazione di alcuni filmati falsi, che utilizzavano il volto del Governatore Fabio Panetta, nel quale invitava a fare degli investimenti (chiaramente farlocchi).

Ma la lista di casi è ancora molto lunga. Lo scorso ottobre Meloni aveva denunciato un uomo, il quale è accusato di aver pubblicato su un sito pornografico americano alcuni video hot modificati con il volto della premier. Oggi riprende il processo a Sassari per diffamazione. Ma anche la segretaria del Pd Elly Schlein è finita nel mirino. Sul web è circolato per lungo tempo un video in cui la dem, intervistata da Fabio Fazio, promuove una serie di investimenti in caso diventasse presidente del Consiglio. […]

Questi video fasulli non sono una novità (anche se negli ultimi anni è stata registrata una maggiore diffusione). Già nel 2019, quando Giuseppe Conte era presidente del Consiglio, in rete circolava un filmato fake in cui l’attuale leader del Movimento 5 Stelle dichiarava a un comizio: «Noi lavoreremo per poter offrire a migliaia di giovani africani il lavoro, con mutuo beneficio, e così andremo a risolvere concretamente il problema dell’immigrazione, non con lo slogan ‘porto chiuso’». In realtà il pentastellato utilizzò parole completamente diverse.

Il video però circolò a tal punto, che Alessio Colzani, militante delle Lega lo ricondivise sul suo profilo, aumentando esponenzialmente la sua diffusione. I numerosi commenti di sdegno degli utenti e le oltre 15 mila visualizzazioni del post ne sono la prova. Ma anche altri ci sono cascati. Laura Boldrini condivise sul proprio profilo X (ex Twitter) a ottobre 2022 un filmato fake del presidente della Camera Lorenzo Fontana in cui definiva i bambini non europei come «animali». Tutto falso.

[…] Ma a volte questi video vengono utilizzati non per scopi ben precisi ma solamente per diventare virali: «Il Signore degli Anelli è una palla tremenda, meglio i Diari della motocicletta» dice Meloni; oppure «Ho sempre tifato Inter», dichiara Silvio Berlusconi, dopo 29 anni da presidente del Milan […]

