15 dic 2022 14:57

VIDEO! “QUESTO VINO ABRUZZESE È UNA MERDA” – CHRISTIAN DE SICA SI DIFENDE DOPO GLI ATTACCHI PER LA BATTUTA NEL FILM “NATALE A TUTTI I COSTI”: “MA QUALE OFFESA. AMO L’ABRUZZO, ADORO I SUOI VINI. ORMAI BISOGNA STARE ATTENTI A TUTTO QUELLO CHE SI DICE, E PER UN COMICO È UN PROBLEMA. SE RIFACESSI LE COSE DI TANTI MIEI FILM DEL PASSATO, OGGI ANDREI IN GALERA - CHECCO ZALONE SE NE FREGA E HA UN ENORME SUCCESSO. GLI ALTRI STANNO ABBOTTONATI PER NON RISCHIARE DI PERDERE I PREMI - I CINEPANETTONI? NESSUNO ME LI HA OFFERTI MA TORNEREI A GIRARLI DI CORSA" – VIDEO STRACULT