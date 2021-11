VIDEO! LEWANDOWSKI, UN GOL IN ROVESCIATA DA PALLONE D’ORO – SOTTO LA NEVE DI KIEV IL BOMBER POLACCO DEL BAYERN SBLOCCA IL RISULTATO CON UNA ROVESCIATA DA COPERTINA DELL’ALBUM PANINI (CON TANTO DI SCARPINO SLACCIATO) - RONALDO-GOL, LO UNITED VINCE COL VILLARREAL E FA UN FAVORE ALL’ATALANTA

Nothing much, just Lewandowski being Lewandowski in a cold Ukranian night. pic.twitter.com/ghZoiVeSnH — Shivansh (@shivanshfcbm) November 23, 2021

Tommaso Cherubini per gazzetta.it

lewandowski

Si apre con i due anticipi delle 18.45 la quinta, e penultima, giornata della fase a gironi di Champions League. Il Villarreal produce tanto ma non segna, lo United passa in Spagna 0-2 grazie al solito Ronaldo e a Sancho. Il Bayern Monaco, già qualificato agli ottavi, vince 1-2 con qualche difficoltà sotto la neve di Kiev e conferma il primo posto nel gruppo E.

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED 0-2

Partita importantissima per le sorti dell'Atalanta. Il Submarino Amarillo gioca e produce, ma De Gea si prende la scena nel primo tempo e tiene a galla la squadra del neo allenatore Carrick: due parate decisive prima su Moi Gomez e poi su Trigueros al 27'. E nella ripresa si ripete ancora su Trigueros. I Red Devils soffrono tanto ma al 78' vanno avanti: Fred va a mangiare le caviglie a Capoue al limite dell'area, palla persa e Ronaldo beffa con un pallonetto morbido morbido Rulli. Negli ultimi minuti il gol di Sancho chiude la gara a favore dello United, che si porta primo a 10 punti, mentre il Villarreal rimane a 7, in attesa dell'Atalanta in Svizzera.

DINAMO KIEV-BAYERN MONACO 1-2

lewandowski

La neve di Kiev non spaventa il Bayern, che monta le catene e viaggia col pilota automatico nel primo tempo. Stappa la partita il solito Lewandowski al 14' con un gol stupendo: stop sbagliato in area di Zabarnyi, palla che si alza e rovesciata magistrale del polacco, che spedisce il pallone arancione alle spalle di Bushchan. E prima di andare a riposo arriva anche il raddoppio. Tolisso riceve e apre a destra, Muller fa il velo e lascia passare per Coman, che con il destro trafigge ancora Bushchan. Nel secondo tempo il Bayern allenta la presa e subisce il gol degli ucraini con l'inserimento vincente di Garmash al 70'. Poi qualche altro squillo degli ucraini, con Neuer non perfetto in un paio di interventi, ma i bavaresi mantengono il vantaggio e vincono ancora, facendo 5 su 5 in questa Champions.

cr7