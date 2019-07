13 lug 2019 20:07

VIDEO! MARINI DA SBARCO (E DA SBRACO): E’ BASTATA MEZZA CHIAPPA DI VALERIONA A MOLLO NELLA BARCACCIA PER SCATENARE UNO TSUNAMI IN TUTTE LE FONTANE DI ROMA! – NANNI DELBECCHI: “IL CONFRONTO TRA LA MARINI E LA EKBERG? CAPITA SEMPRE PIÙ SPESSO IN QUESTO TERZO MILLENNIO CHE UN TENTATIVO DI CITAZIONE SI RIVELI INVOLONTARIA PARODIA. CERTI VIP IN FASE TERMINALE PENSANO DI AVERE ANCORA IL MONDO AI LORO PIEDI; MA ORMAI, DIREBBE ETTORE PETROLINI, SONO RICERCATI SOLO DALLA POLIZIA…"