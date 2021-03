25 mar 2021 11:05

VIDEO! – IN ESCLUSIVA SU DAGOSPIA UNA CLIP DAL TERZO EPISODIO DI “SPERAVO DE MORÌ PRIMA, LA SERIE DI SKY SU FRANCESCO TOTTI, IN ONDA DOMANI SU SKY E IN STREAMING SU NOW – LE VISIONI SONO PIÙ CHE RADDOPPIATE ON DEMAND PER LE PRIME DUE PUNTATE E SUPERANO IL MILIONE DI SPETTATORI MEDI – INTANTO SULLA SCENA IRROMPONO L’ESILARANTE ANTONIO CASSANO INTERPRETATO DA GABRIEL MONTESI E DUE GUEST STAR: ALESSANDRO DEL PIERO E ANDREA PIRLO