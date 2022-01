20 gen 2022 18:27

VIDEO! "CANÀ, INDOVINI CHI LE HO PRESO? MARADONA! MARADÒNNA BENEDETTA DELL’INCORONETA" – SE NE VA A 92 ANNI L’ATTORE CAMILLO MILLI, IL "MITICO" COMMENDATOR BORLOTTI PRESIDENTE DELLA LONGOBARDA NEL FILM "L'ALLENATORE NEL PALLONE". DA QUALCHE TEMPO ERA RICOVERATO IN UNA CLINICA DI GENOVA PER I POSTUMI DEL COVID – E’ STATO ANCHE PIERMATTEO BARAMBANI COMANDANTE DEL "BRACCIANTE" IN FANTOZZI CONTRO TUTTI E HA LAVORATO CON SORDI E MONICELLI - VIDEO