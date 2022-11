I VIDEOGIOCHI SONO I NUOVI FILM: RISPECCHIANO LA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO - I VIDEOGAME DI PUNTA DI QUEST'ANNO HANNO TUTTI UN PUNTO IN COMUNE: LA GUERRA, CHE SIA URBANA, AMBIENTATA IN UN MONDO DI FANTASIA, OPPURE IN UN'AMBIENTAZIONE REALISTICA - "GOD OF WAR: RAGNAROCK", CHE È TRA I FAVORITI PER VINCERE "GIOCO DELL'ANNO", RACCONTA LE VICENDE DI KRATOS, IL DIO DELLA GUERRA... - VIDEO

god of war ragnarok 7

Estratto dell'articolo di Eva Carducci per “il Messaggero”

I videogiochi di punta in questo periodo, nonostante siano ambientati in scenari prettamente fantastici, o distopici, riflettono in maniera diversa un concetto comune, quello della guerra. Primo fra tutti il videogioco che, insieme a Elden Ring, sembra competere come migliore dell'anno: God of War - Ragnarok.

god of war ragnarok 14

LA SAGA

God of War Ragnarok […] è sviluppato da Santa Monica Studio e distribuito da Sony Interactive Entertainment. Al centro della storia la lotta violenta e fratricida fra gli dei, che unisce elementi della mitologia norrena e greca. Il protagonista è il dio Kratos insieme a suo figlio Atreus, che nel finale del capitolo precedente scopre avere un'identità molto più complessa di quella che immaginava. […]

gotham knights 2

GUERRIGLIA URBANA

Il re è morto, lunga vita al re, potrebbe essere il modo migliore per descrivere Gotham Knights […]. Sviluppato da WB Games Montréal è un Action RPG basato sui supereroi della DC Comics e ha come protagonisti Dick Grayson/Nightwing, Barbara Gordon/Batgirl, Tim Drake/Robin e Jason Todd/Cappuccio Rosso. […] Spetterà […] al videogiocatore rimettere ordine in città attraverso la Bat-Famiglia[…]

crisis core final fantasy vii reunion 4

EX SOLDATI A RAPPORTO

Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion disponibile dal 13 dicembre, sviluppato da Square Enix […]. Versione rimasterizzata del gioco originale porta nuova linfa vitale ai fan della saga di Final Fantasy, che hanno sempre trovato nel gioco un valore unico, essendo il prequel del capitolo più giocato: Final Fantasy VII. […]. Il racconto di una guerra vista dagli occhi di chi scende sul campo di battaglia, e di chi si addestra sapendo che ogni missione può essere quella decisiva.

CHIAMATA ALLE ARMI

call of duty modern warfare ii 4

Call of Duty - Modern Warfare II è uno sparatutto in prima persona, sviluppato da Infinity Ward e Activision […]. Videogioco che, come i suoi predecessori, porta direttamente sul campo di battaglia, grazie anche a un'ambientazione realistica e moderna. […] La campagna segue l'unità delle forze speciali britanniche Task Force 141 e l'unità delle forze speciali messicane Los Vaqueros, nel tentativo di rintracciare il maggiore della Quds Force iraniana e terrorista Hassan Zyani. […]

call of duty modern warfare ii 2 god of war ragnarok 11 crisis core final fantasy vii reunion 5 god of war ragnarock god of war ragnarock 3 gotham knights 7 call of duty modern warfare ii 3 gotham knights 9 gotham knights 8 gotham knights 5 gotham knights 6 crisis core final fantasy vii reunion 6 gotham knights 5 gotham knights 4 gotham knights 3 crisis core final fantasy vii reunion 3 god of war ragnarock 1 call of duty modern warfare ii 1 crisis core final fantasy vii reunion 2 crisis core final fantasy vii reunion 1 call of duty modern warfare ii 7 call of duty modern warfare ii 6 god of war ragnarok 1 call of duty modern warfare ii 5 god of war ragnarok 12 god of war ragnarok 10 gotham knights 1 god of war ragnarok 13