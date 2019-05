VINCI SALINI! - IN ATTESA DELLE TANTO AGOGNATE NOMINE CORPORATE, INFURIA LA BATTAGLIA SU ''UNOMATTINA'' A COLPI DI COMUNICATI STAMPA DEL TG1 - POLETTI REPLICA: ''NON SONO RAZZISTA E NON HO RICEVUTO PROPOSTE DI CONTRATTI RAI'' - DAGOSPIA VI MOSTRA PURE LA FOTO DEL GOBBO DEL "VINCI SALINI". MENTRE L'AD INCONTRA FIORELLO DOPO LE POLEMICHE SUL SUO RITORNO IN RAI E LA SUA STRISCIA PER RAIPLAY

Marco Antonellis per Dagospia

In attesa di capire se oggi arriveranno via Salini le tanto agognate nomine corporate (nell'ultimo Cda era trapelato che potessero arrivare entro la giornata di lunedì) infuria la battaglia su Unomattina a colpi di comunicati stampa (soprattutto dopo la mail inviata dal Direttore del Tg1 Carboni all'Ad della Rai proprio riguardo il contenitore mattutino). Prendete ad esempio questa questa nota del Cdr del Tg1 vergata ieri:"Dopo aver letto le notizie che riguardano il cambio di diversi autori della trasmissione Uno Mattina, di cui anche il Tg1 ha responsabilita' editoriali, il Cdr della testata ribadisce la necessita' che venga garantita la massima pluralita', come gia' scritto nel documento finale approvato all'unanimita' dall'Assemblea di redazione, il 15 maggio scorso".

Peccato però che, sulla base della documentazione in possesso di Dagospia, non tutto il Cdr era compatto rispetto a questa presa di posizione. Già, perché Flavia Lorenzoni, uno dei 3 membri del Comitato di redazione del Tg1 subito dopo l'uscita di tale comunicato stampa ha preso carta e penna per prendere formalmente le distanze e precisare che " il comunicato sul rinnovo degli autori di Rai 1 per la trasmissione Uno Mattina nome del CDR del Tg1 in realtà è opera esclusiva degli altri due miei colleghi. È stato scritto e diffuso alla testata prima e alle agenzie di stampa poi senza che fossi stare interpellata e informata. Perché?".

Insomma, le polemiche riguardo Uno Mattina sono destinate a durare. Ed in più, gustatevi il "gobbo" fresco di giornata sul "Vinci Salini". La domanda sorge spontanea: sarà piaciuta al capitano leghista la parodia del suo "Vinci Salvini?".

2. POLETTI, 'NON SONO RAZZISTA E NON HO RICEVUTO PROPOSTA CONTRATTO DA RAI'

(AdnKronos) - (di Veronica Marino) - "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche sul rinnovo degli autori di 'Uno Mattina Estate', Roberto Poletti, giornalista che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero e che ora lavora a Mediaset collaborando nella redazione di 'Dritto e Rovescio' su Rete4.

Quanto all'accusa di razzismo, Poletti si limita a ricordare parola per parola la smentita inviata sabato scorso alla redazione del giornale che gli ha attribuito la frase "sono razzista" che, invece, non ha "mai scritto" e che "non corrisponde al suo pensiero".

"In relazione all'articolo razzista attribuito al sottoscritto in data 18 maggio 2019, il pezzo uscito su la Padania il 13 agosto 1997 (22 anni fa) al quale si fa riferimento non è affatto firmato da Roberto Poletti - chiarisce il giornalista - ma riporta in calce la sigla rp, che sta per redazione politica. Sarebbe bastata una semplice ricerca negli archivi per non proporre ai lettori informazioni non veritiere. E' vero che Libero il 24 gennaio 2007 lo attribuisce a me, compiendo un errore già chiarito ai tempi. Non ci sono assolutamente accuse per incitamento all'odio razziale nei confronti del sottoscritto, solo una segnalazione relativa ad un programma Mediaset che non ricadeva sotto la mia responsabilità giornalistica ed assolutamente non relativo a parole o pensieri espressi da me. Non sono un razzista e non lo sono mai stato, questa roba è completamente distante dalla mia cultura. Colgo l'occasione per ribadirlo".

3. RAI: INCONTRO FIORELLO-SALINI, PROGETTO SU RAIPLAY

(ANSA) L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha incontrato questa mattina Fiorello per proseguire a parlare del progetto che avrà al centro la piattaforma RaiPlay. Il progetto - informa una nota della tv pubblica -, in linea con gli obiettivi della nuova Rai, è il primo multipiattaforma e la sua realizzazione è prevista per l'autunno 2019. "Stiamo lavorando da settimane costruttivamente con Fiorello per riuscire a realizzare questo contenuto ambizioso e innovativo per la Rai", afferma Salini.

"Nella Rai del futuro che stiamo costruendo, RaiPlay è la vera piattaforma di servizio pubblico, un canale che acquisirà sempre più centralità - prosegue Salini -. Il progetto con Fiorello può essere un volano formidabile nel modo in cui sarà pensato, realizzato e distribuito. Non vediamo l'ora di iniziare, l'atmosfera è di grande sintonia e ringrazio Fiorello per l'entusiasmo che condivide con noi e che ci spinge a realizzare un progetto che solo fino a pochi mesi fa sarebbe stato per la Rai un sogno impossibile".

