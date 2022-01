VIPPONI, AVETE ROTTO I COJONI – LA MANDRIA DI CAFONI CHE POPOLA LA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” HA FATTO GIRARE LE PALLE PURE AD ALFONSO SIGNORINI: PRIMA LO SCAZZO DA BULLETTI DI QUARTIERE TRA ALEX BELLI E ALESSANDRO BASCIANO CHE QUASI ARRIVANO ALLE MANI SENZA MAI RIUSCIRE A FORMULARE UNA FRASE DI SENSO COMPIUTO. POI LE URLA DA MERCATO PER L’ENNESIMA BEGA SUL NULLA E INFINE IL “PORCA TROIA” DELLA PRINCIPESSA (FAKE) LULÙ CHE FA INCAZZARE IL PRESENTATORE CHE SBROCCA: “CI VUOLE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE…” - VIDEO

Cristiana Lauro per Dagospia

I concorrenti di GFVIP (Vipponi) ieri sera hanno preso pesantemente per sfinimento anche Alfonso Signorini che sul finale della diretta ha richiamato tutti quanti all’ordine. E se ha perso la pazienza Alfo, la dice lunga. Con tutto il garbo e la grazia del suo gesto, io dico che non è cosa da poco.

Finale di puntata fuori controllo quella di ieri di ieri. Al posto di Signorini avrei mandato tutti quanti a casa a pedate in culo. Finale sgangherato di chi “se la sente calda” come si dice a Roma. Ognuno pensava ai cazzi suoi, parole a vanvera, a ruota libera. Difficile vestire i panni del conduttore con quel casino sul finale di puntata, intorno alla zona “nomination” e coi tempi stretti di chiusura della trasmissione. Una casa di indisciplinati, maleducati e cafoni, sfuggiti in prevalenza alle buone maniere di Ricciarelli, Casella e pochi altri. Bene ristabilire un ordine con quei bifolchi, trifolchi a ruota libera dal livello di malanimo, malafede e maleducazione inauditi.

Mentre l’opinionista Bruganelli zompava la puntata (in regola con quegli accordi di assenza dovuti alle chiappe al sole che di ‘sti tempi può siglare soltanto la moglie di Paolo Bonolis della quale, altrimenti, ci sfuggirebbero le opere) e ne faceva le veci l’ex di suo marito insieme alla brava Adriana Volpe, zio Alfo Signorini ha richiamato tutti quanti all’ordine, senza mezzi termini né giri di parole.

Ognuno fa come cazzo gli pare . Ma se Alfonso si stressa in pubblico, ci sarà un perché e io spettatrice in mutande sul divano di casa, dico che aveva ragione da vendere. Incazzatura più che legittima! Squadra fuori controllo di incazzati sboroni e maleducati compresa Soleil che si sente la vittoria in tasca e forse non ce l’ha. Perché il pubblico non è scemo e ha già capito il giochino del trio fra lei, Alex e la tipa che gli fa da moglie. Insomma un bel casino questa edizione. E se è girato il caxxo pure a Signorini, stiamo freschi.

Da www.liberoquotidiano.it

Alessandro Basciano scivola su quella frase indirizzata alla moglie di Alex Belli, che lo asfalta. Accade di tutto nella casa del Grande Fratelllo Vip. Anche una rissa verbale a distanza. Lo stare schizza alle stelle e nella casa i concorre ti si godono lo spettacolo.

Prima facciamo un passo indietro. Alessandro Basciano, una delle new entry, pronuncia una frase pesante contro Alex e sua moglie Delia Duran. Per l’ex tentatore - che si arrampica sugli specchi - sarebbe stata solo una battuta. Ve la ricordate? “Non parlare di me, pensa a tua moglie”, aveva detto l’ex tentatore. “Non ha ancora capito il gioco che sta facendo, è ancora ingabbiato nel ruolo del tentatore che gli esce anche male”, risponde Alex Belli. Poi il confronto di fuoco.

“Tu non puoi parlare di mia moglie in questo tono”: l’esordio è dei peggiori per Basciano, che provoca dando del ridicolo. “Sciacquati la bocca, la parte del tentatore di viene male”, urla ancora Alex Belli. “Mi dispiace che parla ancora di me. Zitto! Buffone”, dice Basciano che sembra veramente in difficoltà arrampicandosi sugli specchi. Alfonso interrompe. “Basta lo dico io”, dice Signorini. E se entrasse Delia? “Era una battuta”, dice ancora Basciano riferendosi alla frase detta in precedenza. “Mia moglie l’american smile se lo mangia a colazione”, risponde a tono Belli.

