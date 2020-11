VIPPONI FA RIMA CO’ ‘MBRIACONI – CRISTIANA LAURO: "AL GFVIP SONO ASSETATI DI VINO, LO RICHIEDONO DI CONTINUO SENZA SAPERE CHE COSA BEVONO. SARÀ LA NOIA DI NON FARE UN CAZZO TUTTO IL GIORNO CHE LI ASSALE. MA STA PASSANDO IN LEGGEREZZA UN MESSAGGIO DI CONSUMO ECCESSIVO DI ALCOL…" - IL CASO DAYANE MELLO

Cristiana Lauro per Dagospia

Il GFV vive grazie agli sponsor, dalle patatine nei sacchetti, ai trucchi per signora, alle bocce di vino. Di quelle ne circolano parecchie, un po’ troppe a giudicare dagli effetti. Qui nessuno è bacchettone, mi occupo di vino e - quando buono e ben fatto - lo consumo con molto piacere. Modestamente chi scrive se ne intende. Di vino sì, ma anche di chi alza il gomito un po’ troppo spesso.

I vipponi del GFV sono assetati di vino, lo richiedono di continuo senza sapere che cosa bevono. Forse è pure meglio. Al GFV si parla un po’ troppo e in leggerezza di consumo di alcol, sarà la noia di non fare un cazzo tutto il giorno che li assale. A parte il fatto che in questo periodo l’ultimo dei nostri problemi è lo scoglionamento dei parenti stretti dei nomi famosi che vivono un lockdown retribuito.

Ma almeno ci intrattengono, esiste anche questo aspetto nella vita.

Gli inquilini della casa GFV, quando avvicinano un calice alla bocca, non sanno minimamente cosa stiano bevendo. Non se n’è mai parlato, ma mostrano l’etichetta dello sponsor, quindi passa un messaggio che rischia non solo di mancare di rispetto ai produttori di vino italiani, ma anche di recare danno al pubblico a casa di tutte le età.

Guardate che succede in casa GFV, fra alti e bassi dalla sera alla mattina dopo. Ovvero up and down, tipico dell’ebbrezza.

Dayane che fa la lesbica (andatevi a rivedere la dichiarazione d’amore a Rosalinda/Adua (bel nome d’arte, evocativo direi, complimenti a chi lo ha scelto e consigliato). Complimenti! Dayane sembra brilla da sobria, figuriamoci quando beve!

Qui nessuno è bacchettone, ma sta passando in leggerezza un messaggio di consumo eccessivo di alcol. Non fa bene al vino italiano e nemmeno al pubblico a casa, cui facilmente sfugge l’elevato scorrimento dei fumi dell’alcol in quello stabile di parenti stretti di personaggi abbastanza noti. Anche se dei più ci sfuggono le opere.

Siamo i più bravi e migliori produttori di vino al mondo ed è attraverso il messaggio della qualità e del consumo consapevole che dobbiamo parlare dei nostri vini. Il consumo di alcol in leggerezza non è una figata! Non si tratta di una vitamina e nemmeno di un ricostituente.

Pubblico del GF, guardate che molte delle reazioni che state seguendo in TV sono dettate dall’ebbrezza.

Occhio alla diffusione di certi messaggi perché il vino contiene alcol che fa più male dei solfiti (di cui sono piene soprattutto le patatine nei sacchetti) e il consumo di vino deve essere una piacevole abitudine, non un vizio!

Buona parte dei casini e delle reazioni dentro a quella casa GFV sono quotidianamente accompagnate da frasi tipo “avevo/aveva bevuto troppo”. Può spiegare, ma non giustifica.

Dayane che fa la lesbica ed è penosa. Quell’altra che subisce inerme le perturbazioni in cielo come aveva già fatto con Gabriele Garko.

Il figliolo di Alba Parietti che limona con Tommaso senza aver voglia di limonare. Tommaso che beve spesso e volentieri e sì, vabbè adorato da Signorini, tiene al guinzaglio una bella fetta di pubblico grazie alla sua intelligenza e disinvoltura.

Se vi appassionano le vicende del GFV, provate a ri-leggere i singoli episodi avvenuti fra i vipponi attraverso questa mia, modesta, chiave di lettura.

