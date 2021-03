UNA VITTORIA ANNUNCIATA? – TOMMASO ZORZI NON AVEVA MESSO NEMMENO PIEDE NELLA CASA CHE GIÀ LO SI DAVA PER VINCITORE DEL “GF VIP”. A TIRARE LA VOLATA ALL’INFLUENCER MILANESE C’È STATO IL SODALE GABRIELE PARPIGLIA. L'AUTORE TV E CRONISTA DI "CHI" NON HA MAI NASCOSTO IL SUO TIFO A TAL PUNTO CHE LA SERA DELLA VITTORIA HA SCODELLATO SU INSTAGRAM UNA SERIE DI FOTO CON ZORZI ACCOMPAGNATE DA UN “ABBIAMO VINTO”. ERA IL CASO?

Franco Bagnasco per "www.tpi.it"

gabriele parpiglia tommaso zorzi 3

D’accordo che, come ha detto qualcuno, il conflitto d’interessi non esiste: esistono al limite gli interessi, che magari si sommano ma in fondo non confliggono mai. Però ogni tanto, forse, quando si ha a che fare con il pubblico, sarebbe doveroso farsi qualche domanda in più. Per chiarezza. Bisognerebbe ragionare sull’opportunità di evitare atteggiamenti e partigianerie.

Prendiamo il caso della recentissima vittoria (molto annunciata dai media, molto nell’aria, per così dire) di Tommaso Zorzi all’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’edizione numero cinque si è conclusa lunedì sera, dopo 44 prime serate e più di 5 mesi di programmazione, monopolizzando quasi totalmente il palinsesto della rete. Gli ascolti si sono mantenuti su livelli accettabili, soprattutto nell’ultima fase. Le critiche sul trash e la bassa qualità sono piovute costanti, sino all’ultimo, imbarazzante episodio che ha coinvolto Alda D’Eusanio e le esternazioni su Laura Pausini e il marito.

gabriele parpiglia tommaso zorzi 2

Zorzi, ne abbiamo scritto già a settembre, entrò nella Casa di Cinecittà percepito come il grande favorito del conduttore, che l’ha sempre ricoperto di complimenti e affettuosità. Decisamente benestante, ironico, eccentrico, un po’ scostante, 26 anni il prossimo 2 aprile, Zorzi è milanese e on-line viene definito “influencer e creator”. Dopo gli studi a Londra in Economia e Business Management, è già stato visto a “Riccanza” e “Pechino Express”, e sembrava cercasse la consacrazione mediatica proprio grazie al provvidenziale GFVIP. Come per magia, la gloria è arrivata puntuale dopo un lungo e ben poco tortuoso percorso.

Proprio al debutto del programma Mediaset, il 9 settembre scorso, Carlo Festa sul Sole 24 ore in un articolo parlava di una nuova società avviata con la presenza dell’intraprendente instagrammer: “Protagonista dell’operazione” scriveva Festa “è Tommaso Zorzi, noto influencer milanese, che ha trasferito in capo alla newco “House of Talent” tutti i diritti della propria immagine e del proprio lavoro artistico.

gabriele parpiglia tommaso zorzi 4

Nella newco investirà “The Hundred”, la media holding di partecipazioni fondata dagli imprenditori ed ex-McKinsey Vincenzo Macrì, Marino Giocondi e dal venture capitalist Leonardo Bongiorno, che ha acquisito il 20 per cento della società con il diritto di aumentare, con un secondo aumento di capitale opzionale, la propria partecipazione nella newco fino ad arrivare ad oltre il 45 per cento. L’operazione, secondo indiscrezioni, avrebbe un valore di qualche milione di euro». Milioni di euro. Mica bruscolini. Leonardo Bongiorno, per chi non lo sapesse, è uno dei figli del leggendario Mike.

tommaso zorzi vince il gf vip 1

Ma torniamo al Grande Fratello, dove Zorzi proprio in quel periodo si insedia con tutti gli onori. E se dentro i meccanismo del reality il direttore di Chi si sdilinquisce (in un’occasione però l’ha anche rimproverato per eccesso di capricci) per le prodezze del tenero ragazzo, gay, amico dell’inizialmente gettonato Francesco Oppini, fuori, nella para “realtà” social, a soffiare forte sulle vele di Zorzi c’è un altro suo grande e dichiarato amico: Gabriele Parpiglia, giornalista e autore, firma di lungo corso del settimanale di gossip mondadoriano diretto da Signorini. Parpiglia, che ha un profilo Instagram seguito dalla bellezza di 660 mila followers, fa il tifo per Zorzi in modo oltremodo smaccato.

gabriele parpiglia tommaso zorzi 1

Il 9 dicembre, per esempio, pubblicando una foto dove loro due ridono abbracciati, c’è la didascalia: “Grazie Tommaso Zorzi perché il futuro ci aspetta”. Quale futuro, personale o professionale? Parpiglia chiarisce meglio quando il 27 gennaio esce un’intervista a Zorzi sul Corriere della sera intitolata “Il mattatore del reality”. Commento sarcastico di Parpiglia: “Un caloroso saluto a tutti quelli che sorridevano quando, con la valigetta o lo zaino pieno di idee, siamo andati in giro con i nostri progetti, le nostre idee… E loro sorridevano, sorridevano, sorridevano”.

