La mia smentita appena inviata a @repubblica

Dopo l'ennesima sequela di falsità scritte da Giovanna Vitale sul mio conto sono costretta a chiedere un'immediata rettifica di quanto pubblicato oggi su "Repubblica". Ho già detto pubblicamente di non essere mai stata interessata a Linea Notte, e che nel mio presente e futuro al momento c'è solo Tango.

Programma di cui sono felicissima e che - al contrario di quanto inventa Vitale - ha avuto un trend in crescita, arrivando a puntate con il 6% di

share. nonostante una collocazione difficile (bastava leggere i comunicati dell'Ufficio

Stampa Rai, come avrebbe fatto chiunque in buonafede). Ultima menzogna: non scrivo

per il Fatto da ormai 4 anni, avendo interrotto tutte le collaborazioni con quotidiani quando ho cominciato a condurre Agorà.

Questo è quanto dovevo di fronte a un simile tasso di disinformazione.

Grazie

Ci deve essere un complotto, se tutti scrivono la stessa cosa… Chissà come mai la collega non dice qual è la media stagionale del suo imperdibile programma, ma riporta solo il dato delle ultime puntate (oltre ad accuse false e solito gne gne)

Lei ha scritto una serie di falsità (e non è la prima volta). Punto. Dovrebbe scusarsi e rettificare, come ho chiesto al suo giornale che confido lo faccia. Almeno mantenga un barlume di dignità e il “gne gne” lo tenga per sé.

Senta, la smetta e quereli se ritiene che abbia detto falsità. Ma non credo le convenga. Fra l’altro, se facesse la giornalista saprebbe che quando si danno notizie in divenire si fotografa l’istante, passibile di mutamenti. Ma capisco che i flop possano dare alla testa…

Aggiornamento: il pezzo della signora che qui sotto mi si rivolge in modo tanto scomposto, rivendicando di non aver scritto falsità, è stato appena corretto da @repubblica e ripulito alla bell’e meglio dalle… falsità. Ops. #figuracce ?

Ne è proprio sicura? Rilegga bene e si pulisca la bocca quando parla di me e del mio giornale. Il testo è rimasto lo stesso, abbiamo solo inserito un dettaglio per evitare che continuasse a frignare. Io, al contrario di lei, non devo ringraziare nessuno per il lavoro che faccio

