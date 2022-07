VIVA LA "VIDAL" LOCA - È IN ARRIVO "NACHO", LA SERIE TV SU NACHO VIDAL, IL "ROCCO SIFFREDI SPAGNOLO" - LA FICTION, PRODOTTA DA "STARZPLAY", RACCONTA LA VITA SPERICOLATA DEL PORNOATTORE E LE LE PAZZESCHE VICISSITUDINI DI CUI È STATO PROTAGONISTA: GLI ESORDI DOPO ESSERE STATO SCOPERTO DA UNA PROSTITUTA, LA POSITIVITÀ ALL'AIDS E LE ACCUSE DI OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI UN FOTOGRAFO DURANTE UN RITO SCIAMANICO DOVE AVEVA INALATO I VAPORI VELENOSI ESTRATTI DA UN ROSPO PSICHEDELICO…

Niccolò Fantini per www.mowmag.com

Chiudete la porta de la "Casa di Carta": dalla Spagna arriva la serie TV sul pornoattore con la vita più rockstar e tutt'ora in circolazione: l'iberico Nacho Vidal. Non ci stanno solo cazziando per il patatrac politico sul governo Draghi: dall'Europa ce lo sbattono proprio in faccia, che ci hanno battuti sul tempo.

Lo spettatore italiano attende ancora conferma circa la futura e clamorosa serie a episodi, ispirata alla vita di Rocco Siffredi, di cui ha vociferato quest'anno Novella 2000 come riportato anche su MOW e come è anche stato raccontato in modalità "hype" pure in Francia, nazione dove Siffredi ha vissuto in giovane età ed è sempre molto amato, ma soprattutto di cui si parla nella nostra Penisola fin dal 2020, come ha raccontato anche l'attento Alberto Dandolo su Oggi qui ripreso da Dagospia ben 2 anni fa.

Tornando ai giorni nostri, come riporta la bibbia statunitense dell'intrattenimento, Variety, lo spettatore americano e pure quello del mondo ispanico, non deve attendere tanto tempo per scaricare e gustarsi sui propri tablet e smartphone la serie a episodi ispirata alla vita del mitologico Nacho Vidal: il più noto pornodivo spagnolo, nato nel 1973 e con un avventuroso vissuto, quasi da protagonista dei fumetti. Il servizio di streaming Starzplay e la casa di produzione spagnola Bambú Producciones hanno infatti appena terminato la produzione di "Nacho": serie biopic con i passaggi più importanti dell'incredibile vita del famoso attore iberico per adulti.

Ad onor di cronaca, tra le pazzesche vicissitudini di cui è stato protagonista Nacho Vidal, citiamo le due più eclatanti degli ultimi 3 anni: nel 2019 l'industria europea del Porno si è fermata diversi mesi, poiché scossa dalla notizia della positività del pornodivo ispanico ad un test dell'HIV. La notizia in Italia era stata lanciata dalla coppia de facto della radio italiana, David Parenzo e Giuseppe Cruciani, a La Zanzara, proprio da Rocco Siffredi, che aveva appena sentito al telefono il famoso attore spagnolo.

Anche la famosa e italianissima Stella delle luci rosse, Malena, si era espressa al riguardo: aveva girato alcune scene nei mesi precedenti all'annuncio, proprio insieme al pornodivo de Espana. Come nota a margine: la conturbante pornoattrice di Gioia del Colle (Ba) è tra le poche protagoniste italiane del Porno ad aver girato scene con tutti i pornodivi e i pornoattori più noti e attualmente in attività, ovvero: i più grandi "membri" dell'industria cinematografica per adulti, in Europa e in USA. La positività di Nacho Vidal venne poi smentita, sempre nel 2019, alcuni mesi dopo: in seguito a successive analisi mediche, eseguite persino in live-streaming e in diretta dal pornoattore spagnolo. Ussignur.

E come se non fosse abbastanza pazzesco: dopo appena un biennio, precisamente durante lo scorso anno 2021, Nacho Vidal fu arrestato in Spagna e accusato di omicidio colposo e crimini contro la salute pubblica. L'accusa di omicidio colposo fu motivata per aver causato la morte di un fotografo: un tragico evento, a seguito di un rito sciamanico con assunzione di ampie dosi di una tipologia di rospo velenoso. Pazzesco ma è successo davvero: in Spagna, durante "el rito del Sapo Bufo".

Ma a luglio 2022, secondo quanto riporta Variety, la serie "Nacho": è diretta da tre registi di lingua spagnola, David Pinillos ("Le Ragazze del Centralino"), Beatriz Sanchis ("The Gigantes", "Rebolucion") ed Eduardo Casanova ("La Pietà"). Mentre il guappissimo attore, classe 1985, Martiño Rivas, già tra i personaggi del successo "Le Ragazze del Centralino", veste i panni del protagonista Nacho Vidal. Mentre la giovane attrice della TV spagnola, María de Nati, classe 1997, è: "Sara Bernat, una prostituta che scopre gli straordinari talenti di Nacho e lo porta a esibirsi in uno spettacolo di sesso sul palco alla Sala Bagdad di Barcellona".

La serie è stata scritta a più mani, tra cui tante sono di genere femminile: oltre a Manuel Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo e Flora G. Villanueva, nonché prodotta in associazione con la società spagnola La Claqueta. Starzplay è invece un servizio di streaming premium in USA e la serie "non voleva che questo fosse uno spettacolo che parlasse allo sguardo maschile dietro la telecamera; per noi era importante avere un po' di equilibrio".

"Se questa serie fosse stata scritta da uomini, non avrebbe potuto vedere la luce del giorno", ha dichiarato infatti Fernández-Valdés a Variety. "Quello che abbiamo scoperto durante la ricerca è che c'erano molte donne importanti nella vita di Nacho, e queste sono spesso donne forti e sessualmente attive a cui piace il sesso, ma sono in grado di tracciare dei limiti in termini di consenso", ha continuato nell'intervista su Variety.

Come riportato dal media americano: "Nacho" è una delle produzioni di più alto profilo della piattaforma Starzplay e la serie sarà prima rilasciata in streaming negli Stati Uniti, successivamente sarà distribuita negli altri mercati globali.

