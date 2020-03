LA VOLPE LASCIA LA TANA - A SORPRESA, ADRIANA ESCE DALLA CASA DEL ''GF VIP'': ''ANDRÀ TUTTO BENE, MA IO DEVO VERAMENTE USCIRE. ME LO IMPONE IL RUOLO DI MAMMA, DI MOGLIE…'' - SIGNORINI: ''IL PROGRAMMA PERDE UNA GRANDE PROTAGONISTA, MA DA CIRCA 15 GIORNI STA MALE, PERCHÈ UNA PERSONA A LEI VICINA, IN FAMIGLIA STA POCO BENE'' (VIDEO)

Da https://www.361magazine.com/

A sorpresa, dopo la diretta del lunedì sera c’è un altro concorrente del GF VIP che ha abbandonato la casa e non per una decisione del pubblico. Adriana Volpe è stata chiamata in confessionale, è uscita in lacrime e ha spiegato ai concorrenti che avrebbe lasciato la casa.

Andrà tutto bene, perchè andrà tutto bene… sicuramente andrà tutto bene. Io vi volevo salutare uno ad uno, e non ce la faccio ad abbracciarvi uno ad uno, però io devo veramente uscire adesso. Devo veramente uscire adesso perché il ruolo di mamma, di moglie…

adriana volpe roberto parli

Non si conoscono ancora i motivi ma è probabile che siano legati a vicende familiari.

La conferma arriva dal conduttore del reality. Alfonso Signorini ha detto: “Il programma perde una grande protagonista, ma da circa 15 giorni sta male, perchè una persona a lei vicina, in famiglia sta poco bene. L’abbiamo tranquillizzata, le abbiamo fatto avere notizie, ma poco fa ha deciso di abbandonare il gioco”.

E a proposito della malattia del parente della conduttrice ha detto con molta tristezza: “Si sta parlando solo di una malattia purtroppo in questo periodo…”.

