A VOLTE RITORNANO (ALMENO IN TV) – MICHELLE HUNKIZER OSPITERÀ IL SUO EX EROS RAMAZZOTTI NEL NUOVO PROGRAMMA “MICHELLE IMPOSSIBLE”: I FAN SOGNANO UN RAVVICINAMENTO, MA A RAFFREDDARE GLI ENTUSIASMI E' STATO LO STESSO CANTANTE CHE HA NEGATO DI AVER RITROVATO LA PASSIONE CON LA MADRE DELLA FIGLIA AURORA – CHISSÀ COME SARÀ CONTENTO TOMASO TRUSSARDI CHE DOPO LA SEPARAZIONE AVEVA SGANCIATO UN SILURO SU EROS, ACCUSANDOLO DI…

Da www.liberoquotidiano.it

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme. Succede nel nuovo programma Michelle Impossible, che vedrà la conduttrice in prima serata su Canale 5 per ben due sere: mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio. La Hunziker e Ramazzotti hanno lasciato alle spalle la separazione e il divorzio nel 2009, riconciliandosi proprio davanti ai telespettatori. Molti di loro dopo che la showgirl ha chiuso un'altra importante storia, quella con Tomaso Trussardi, sognano che per il cantante e la Hunziker ci sia un ritorno di fiamma.

Sul ritorno di fiamma si era pronunciato lo stesso cantante, negando il flirt ma confermando che "per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi". E ancora al settimanale Oggi: "Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative. Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione".

Lo stesso Trussardi era intervenuto, lanciando una frecciata all'ex della Hunziker: "Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’". Nonostante questo però la Hunziker e Ramazzotti si sono riavvicinati e ben presto i loro fan li vedranno insieme sul piccolo schermo.

