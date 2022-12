VUOLE TORNARE SUL PALCO, COSBY QUELLO CHE COSBY – PREPARATE I POP CORN: BILL COSBY NEL 2023 POTREBBE SALIRE DI NUOVO SU UN PALCO! L'ANNUNCIO DELL’85ENNE ATTORE AMERICANO, CONDANNATO PER MOLESTIE SESSUALI E POI SCARCERATO: “QUANDO USCIRÒ DA TUTTO QUESTO, SENTO CHE POTRÒ ESIBIRMI ED ESSERE IL BILL COSBY CHE IL MIO PUBBLICO CONOSCE...”

Andrea Parrella per www.fanpage.it

bill cosby 6

Bill Cosby vorrebbe tornare a esibirsi su un palco nel 2023. A più di un anno di distanza dalla sua scarcerazione dopo il ribaltamento della sentenza che lo inchiodava alle accuse per violenza sessuale, il comico, tra i personaggi più popolari d'America dagli anni Ottanta in poi, finito al centro di un enorme scandalo, intende tornare a parlare in pubblico all'età di 85 anni.

Cosby lo ha detto in maniera chiara durante un'intervista rilasciata a Scott Spears per WGH Talk, Bill Cosby ha spiegato: "Quando uscirò da tutto questo, sento che potrò esibirmi ed essere il Bill Cosby che il mio pubblico conosce". L'ex star della serie I Robinson ha quindi aggiunto un dettaglio tutt'altro che irrilevante, specificando che il 2023 dovrebbe essere l'anno giusto.

bill cosby 3

Un'intenzione, quella dell'attore, che va ben oltre la semplice provocazione. Il suo portavoce, Andrew Wyatt, ha infatti confermato che l'idea del suo cliente non è un semplice slancio di fantasia, visto che Bill Cosby avrebbe intenzione di dare il via a un tour in primavera o estate.

Il comico, noto in Italia soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie televiva "I Robinson", dovrà in ogni caso fronteggiare altri problemi legali dopo che cinque donne gli hanno fatto causa, potendo approfittare di una legge dello stato di New York che sospende temporaneamente la prescrizione sui reati sessuali.

Diverse le donne sostengono di essere state violentate o costrette a compiere atti sessuali alla fine degli anni '80 e negli anni '90, quando l'attore era una star della NBC. Una di queste è Judy Huth, la quale ha dichiarato di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale con l'attore cinquant'anni fa, quando era solamente una ragazzina.

bill cosby 4 bill cosby 3 bill cosby icriminato per abusi sessuali bill cosby 1 bill cosby 3 bill cosby 5 bill cosby 1 bill cosby 5