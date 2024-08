WARNER BROS DISCOVERY CORRE AI RIPARI PER RIDURRE IL DEBITO - NELLA SOCIETÀ DI PRODUZIONE SAREBBE PRONTO UN PIANO DI RIORGANIZZAZIONE CHE PREVEDE LA VENDITA DELL’EMITTENTE POLACCA TVN E DI QUALCHE QUOTA NEL BUSINESS DEI VIDEOGIOCHI – UN CAMBIO DI STRATEGIA NECESSARIO PER ARGINARE LE PERDITE SUI MERCATI, CON LE AZIONI DEL GRUPPO IN CALO DEL 70% DALLA FUSIONE TRA WARNER MEDIA E DISCOVERY NEL 2022 – AL MOMENTO GLI STRAVOLGIMENTI NON RIGUARDANO L’ITALIA DOVE IL GRUPPO CONTROLLA 15 CANALI, TRA CUI IL NOVE DOVE SONO APPRODATI FABIO FAZIO, AMADEUS E…

Estratto dell'articolo di Sara Tirrito per il "Corriere della Sera"

Accorpare o spacchettare, questo è il dilemma in casa Warner Bros Discovery. Secondo il Financial Times, nella società di produzione sarebbe in atto un piano di riorganizzazione focalizzato sulla vendita di piccoli asset come per esempio l’emittente polacca Tvn e sul riposizionamento del gruppo nel settore videogame, nel quale Warner detiene, tra gli altri, la proprietà intellettuale sui giochi di Harry Potter.

A rendere necessario il cambio di strategia le ultime ingenti perdite sui mercati, con le azioni del gruppo in calo del 70% dalla fusione tra Warner Media e Discovery nell’aprile 2022 che inaugurò l’attuale assetto.

Oggi ogni titolo vale 7 dollari contro i 25 stimati da Wbd. Proprio dall’accorpamento, due anni fa, i vertici sono al lavoro per ridurre il debito (che sarebbe pari a 39 miliardi), con cessioni di rami d’azienda e licenziamenti, l’ultimo dei quali, lo scorso luglio, ha interessato circa 100 dipendenti di Cnn.

[…] In corso ci sarebbero invece sondaggi informali tra i competitor per alleggerirsi dell’emittente televisiva in Polonia e di qualche quota nel business dei videogiochi. Passi più ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime ore, quando saranno diffusi i dati trimestrali. Lo scenario, almeno per il momento, non riguarderebbe l’Italia, dove Wbd controlla 15 canali tra cui Nove.

