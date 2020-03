WEEKEND IN QUARANTENA – CONCERTI COLLETTIVI, READING LETTERARI, FILM E MOSTRE VIRTUALI: GLI APPUNTAMENTI SU INTERNET – ELTON JOHN, MARIAH CAREY E I BACKSTREET BOYS CANTERANNO INSIEME, MA OGNUNO DA CASA SUA – PATTI SMITH TORNA A OMAGGIARE L’ITALIA CON UN CONCERTO SU FACEBOOK – POI CI SONO IL “WORLD PIANO DAY” E LA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO, PER LA PRIMA VOLTA A SIPARI ABBASSATI - VIDEO

Mattia Marzi per “il Messaggero”

PATTI SMITH E LA FIGLIA OMAGGIANO L'ITALIA

Sono tante le iniziative messe a disposizione dal web per affrontare il terzo weekend di quarantena. Ce n' è per tutti: da concerti e opere classiche a reading letterari, passando per film e mostre virtuali. Il mondo della musica sembra essere quello più attivo: mentre in Italia proseguono le iniziative dei protagonisti del pop (dalle dirette di Jovanotti ai concerti dal balcone di Fedez - le etichette indipendenti hanno invece annunciato L' Italia in una stanza, evento benefico con musicisti e sportivi che sarà trasmesso in streaming il 4 e 5 aprile sulla piattaforma Sport2You), dall' estero alcuni artisti hanno deciso di fare la loro parte per intrattenere i fan in tutto il mondo.

WORLD PIANO DAY

elton john

Elton John parteciperà insieme ad altre star a un evento che sarà trasmesso nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 dal network Fox sui social e sul sito ufficiale: da Billie Eilish a Mariah Carey, passando per Alicia Keys e i Backstreet Boys, gli artisti saranno tutti collegati dalle rispettive abitazioni. E se Neil Young suona di fronte al camino (i live sono trasmessi su www.neilyoungarchives.com), Brian May dei Queen dà lezioni di chitarra su Instagram (@brianmayforreal), Patti Smith torna a cantare per l' Italia: dopo l' omaggio della scorsa settimana, domani alle 18 si collegherà da New York sulla pagina Facebook di Germi, il locale milanese di Manuel Agnelli e Rodrigo D' Erasmo degli Afterhours.

billie eilish 7

La classica non resta a guardare: pianisti come Maria João Pires e Rudolf Buchbinder parteciperanno al World Piano Day, festival virtuale lanciato dalla Deutsche Grammophone che sarà trasmesso domani dalle 15 su YouTube e Facebook. La Giornata mondiale del teatro si festeggia oggi per la prima volta a sipari abbassati, con spettacoli in streaming: «Abbiamo bisogno di combattere l' apatia, l' indolenza, il pessimismo», commenta il drammaturgo pakistano Shahid Nadeem. Sul sito del Metropolitan di New York (metopera.org) prosegue la rassegna dedicata a Wagner, con Il crepuscolo degli dei (disponibile oggi) e I maestri cantori di Norimberga (domani). Tornando in Italia, il Carlo Felice di Genova propone domani La bella addormentata di Cajkovskij e domenica Cavalleria rusticana/Pagliacci di Mascagni (dalle 20 sul sito).

WAGNER

VISITE VIRTUALI AI MUSEI

SKY ARTE INGRESSO LIBERO

Quanto a film e serie, SkyArte trasmette su arte.sky.it/diretta e sulla InstagramTv visite virtuali nei grandi musei e speciali su artisti come Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Su MyMovies appuntamenti cinematografici dedicati al maestro giapponese Yasujir Ozu: oggi dalle 20 sarà trasmesso Fiori d' equinozio e domenica alle 21 Il gusto del sakè.

Yasujir Ozu

daniele vicari

Spazio anche per iniziative letterarie come quella del regista Daniele Vicari, che sui social (@vicaridaniele su Twitter) fa leggere ad attori parti del suo libro Emanuele nella battaglia (dedicato a Emanuele Morganti, il ragazzo ucciso nel 2017 fuori da una discoteca di Alatri). Dopo Marchioni, Mastandrea e Riondino, oggi alle 21 toccherà a Fabrizio Gifuni. Emma Dante legge alle 16 per i canali ufficiali del Biondo di Palermo la fiaba Cappuccetto rosso vs Cappuccetto rosso. E a proposito di fiabe, tante sono quelle che possono fare compagnia ai più piccoli in casa, scaricabili gratis in formato audiolibro dalla piattaforma Audible di Amazon: da Alice nel Paese delle meraviglie a Winnie the Pooh.