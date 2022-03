YES WE CANNES! - AL FESTIVAL DEL CINEMA CI SARANNO UNA SERIE DI FILM CONGELATI DA MESI A CAUSA DELLA PANDEMIA - IL PIÙ ATTESO DI TUTTI È "ELVIS" DI BAZ LUHRMAN, IL BIOPIC SUL RE DEL ROCK 'N' ROLL, MA ANCHE "ASTEROID CITY" DI WES ANDERSON E IL REMAKE DI "TOP GUN", MENTRE A RAPPRESENTARE L'ITALIA CI SARÀ "L'IMMENSITÀ" DI EMANUELE CRIALESE - PENELOPE CRUZ È INDICATA COME POSSIBILE PRESIDENTE DELLA GIURIA E SI CONTENDERÀ IL POSTO CON MARION COTILLARD… - VIDEO

Gloria Satta per “il Messaggero”

Bisognerà aspettare il 14 aprile per conoscere la lista ufficiale dei film che parteciperanno al settantacinquesimo Festival di Cannes. Ma un titolo è già dato per sicuro: Top Gun: Maverick, attesissimo sequel del cult del 1986 con Tom Cruise ancora una volta nei panni del mitico pilota di caccia Pete Maverick Mitchell ai comandi del suo F/A-18 Super Hornet.

I tempi ci sono: tra i blockbuster congelati da mesi a causa della pandemia, diretto da Joseph Kosinski (Oblivion) il nuovo Top Gun uscirà nelle sale americane il 27 maggio (in Italia il 26) per il week end del Memorial Day che cade proprio durante il Festival, in programma dal 17 al 28.

La presenza a Cannes di Cruise, sempre in gran forma alla vigilia dei 60 (li compirà il 3 luglio sul set di Mission: Impossible 8) e dei suoi colleghi Miles Teller, Jennifer Connelly, Jean Louisa Kelly, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer ancora nei panni dell'antagonista Iceman contribuirebbe sensibilmente a rialzare il tasso di glamour del Festival che ha subìto pesantemente i danni della pandemia: nel 2020 non ha avuto addirittura luogo mentre l'anno scorso ha dovuto fare i conti con le restrizioni anti-Covid e la diminuita presenza hollywodiana.

Tra gli altri film in predicato di sbarcare a Cannes 2022 ci sono poi Elvis, scintillante biopic di Presley formato Baz Luhrman, Asteroid City di Wes Anderson, Crimes of the Future di David Cronenberg con Viggo Mortensen e Léa Seydoux, Three Thousand Years of Longing di George Miller con Tilda Swinton, Z (comme Z) del francese Michel Hazanavicius, Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi. Per l'Italia si parla di L'immensità di Emanuele Crialese, protagonista Penélope Cruz.

LA GIURIA

Ma la star spagnola premio Oscar è anche indicata come possibile presidente della Giuria (dopo Spike Lee, Therry Frémaux vuole assolutamente una donna) e se dovesse ricevere il prestigioso incarico il film andrebbe fuori concorso. Sempre che il compito di guidare il giurati non venga affidato a un'altra diva da Oscar, la francese Marion Cotillard. Non dovrebbe sbarcare invece sulla Croisette l'atteso Blonde di Andrew Dominik, con Ana DeArmas nel ruolo di Marilyn Monroe: il film è targato Netflix e quindi destinato a rimanere fuori dal concorso.

