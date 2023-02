YOKO FA NOVANTA – OGGI LA VEDOVA DI JOHN LENNON COMPIE 90 ANNI, E IL FIGLIO SEAN LA CELEBRA CON UN “ALBERO DEI DESIDERI” VIRTUALE, ISPIRATO A QUELLO CREATO DALL' ARTISTA (PER MANCANZA DI PENNELLI) NEL 1996 PER PEGGY GUGGENHEIM– GLI AUGURI DELLE CELEBRITÀ, A PARTIRE DA RINGO STARR (MA NON PAUL MCCARTNEY), ELTON JOHN, E PURE JULIAN LENNON, FIGLIO DI JOHN CON LA PRIMA MOGLIE CYNTHIA - VIDEO

john lennon yoko ono

Yoko Ono celebra 90 anni oggi, 18 febbraio, con un "albero dei desideri" virtuale creato per lei dal figlio Sean Ono Lennon. Una installazione online, ispirata al primo "albero dei desideri" creato da Yoko nel 1996.

E' un'antica usanza giapponese quella di scrivere un desiderio su un foglietto e poi appenderlo al ramo di un albero: "Da lontano, con quei foglietti mossi dal vento, sembrano alberi in fiore", aveva spiegato l'artista all'epoca della installazione originaria.

Da allora la vedova di John Lennon ha raccolto quasi due milioni di desideri, sepolti alla base della Imagine Peace Tower in Islanda, da oltre 200 alberi piantati in musei e gallerie di 35 Paesi: nel 2003 uno di questi alberi, un olivo, fu donato dall'artista alla Guggenheim Collection di Venezia e esposto nel giardino del museo ("To Peggy with Love") vicino alla tomba della fondatrice Peggy Guggenheim di cui Yoko era diventata amica quando le aveva fatto da guida durante una visita in Giappone.

YOKO ONO SEAN LENNON

Oltre ad aprire la pagina online wishtreeforyokoono.com "per dare al mondo intero la possibilità di esprimere un desiderio", Sean Lennon ha incoraggiato gli ammiratori della madre a piantare veri alberi. "Mia mamma non può passare accanto a un albero senza abbracciarlo con entusiasmo", ha spiegato il figlio di John e Yoko.

L ALBERO DEI DESIDERI DI YOKO ONO PER PEGGY GUGGENHEIM

[…] Tante celebrità le hanno mandato auguri in vista del novantesimo compleanno, a partire dall'altro Beatle, Ringo Starr, la rockstar Elton John col marito David Furnish, Julian Lennon, figlio di John e della prima moglie Cynthia, la star degli Oasis, Liam Gallagher e la fotografa Annie Leibovitz. […]

