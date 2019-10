ZINNE SGUAINATE A DIFESA DELLE DONNE - PRONTI PER IL CALENDARIO DI TAYLOR MEGA? IL CORPO SENZA VELI DELL'INFLUENCER PIÙ DESIDERATA D'ITALIA SARÀ SBATTUTO IN PRIMA PAGINA DA CAIRO EDITORE (''FOR MEN''), E I PROVENTI ANDRANNO A UN'ASSOCIAZIONE CHE COMBATTE I SOPRUSI DI GENERE - ECCO COME TAYLOR SPIEGA LA SCELTA: ''SONO NUDA CONTRO LA VIOLENZA, BASTA TABÙ''

https://www.tgcom24.mediaset.it/

TAYLOR MEGA

Sfrontata e sensuale, bella da far girare la testa, con un corpo mozzafiato che non esita ad esibire ad ogni occasione: Taylor Mega è stata scelta da For Men Magazine come protagonista del suo calendario 2020, in edicola a novembre come allegato del magazine. Pose sexy e rigorosamente senza veli per la star dei social, per 12 mesi che si preannunciano bollenti.

I 13 scatti (copertina e 12 mesi) sono stati realizzati dal fotografo Dario Plozzer che ha voluto ricreare atmosfere dal sapore anni 80. Taylor ha voluto devolvere il suo compenso all'associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere le donne dalla violenza di genere.

Taylor Mega su Instagram:

NUDA CONTRO LA VIOLENZA.

Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario FORMEN Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione “Wall of Dolls” che lotta da anni contro la violenza sulle donne.

Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabú, invece di considerarla qualcosa di naturale.

taylor mega copertina calendario for men

Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata.

Dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia ?

taylor mega con urbano cairo taylor mega calendario for men bacio tra giorgia caldarulo e taylor mega taylor mega 2 tette a tette tra erica piamonte taylor mega taylor mega taylor mega 8 taylor mega bikini mega swim taylor mega lato b (2) taylor mega lato b taylor mega champagne taylor mega (2) taylor mega 3 taylor mega (5) taylor mega 4 taylor mega