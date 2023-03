ZOZZATE DA OSCAR! - IL SITO "MR. SKIN" HA ASSEGNATO GLI "ANATOMY AWARDS", GLI OSCAR PER LE MIGLIOR PERFORMANCE SEXY O DI NUDO DEL CINEMA E DELLA TV - IL PREMIO PER IL FILM CON PIÙ SCENE DI TOPLESS È STATO VINTO DA "BLONDE" CON ANA DE ARMAS, EMMA THOMPSON SI È PORTATA A CASA IL MIGLIOR NUDO OVER 60 PER IL FILM "IL PIACERE È MIO", LA MIGLIORE SCENA LESBO È ANDATA A ALISON BRIE E AUBREY PLAZA IN "SPIN ME ROUND - FAMMI GIRARE", MENTRE MARISA TOMEI HA VINTO IL PREMIO ALLA CARRIERA - L'ELENCO DEI VINCITORI

premio alla carriera. marisa tomei

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Dopo gli Oscar veri e propri ecco quelli per le miglior performance sexy o di nudo assegnati dal sito Mr. Skin. Sono gli "Anatomy Awards" che ogni anno il sito assegna idealmente secondo una lista di categorie tanto variabile quanto fantasiosa. Tra i premi di quest'anno, riferiti ovviamente al 2022, ci sono quello per il film con più scene di topless, "Blonde" con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe, il miglior nudo over 60 assegnato a Emma Thompson e il miglior "side boob" per Kaley Cuoco. Premio alla carriera va invece a Marisa Tomei.

miglior scena lesbo. alison brie e aubrey plaza in spin me round fammi girare

[…] Quest'anno per esempio il premio per la miglior scena lesbo è stato assegnato a Alison Brie e Aubrey Plaza: la particolarità è che, a differenze di tutte le altre sequenze premiate, questa è stata recitata in maniera vestitissima, non si vede un centimetro di pelle, ma la carica erotica della sequenza meritava il premio.

miglior film con piu topless. blonde

E' stato celebrato il debutto in topless di Brittany Snow, che si è spogliata per la prima per il film horror "X: a sexy horror story". […] Come ogni anno viene poi assegnato un premio alla carriera. Questa volta è andato a Marisa Tomei. L'attrice americana[…] non si è spogliata di frequente per il cinema ma quando lo ha fatto sono state sequenze indimenticabili. Come appunto in "The Wrestler", dove interpretava una ballerina di lap dance, e in "Onora il padre e la madre".

