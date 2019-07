007, LICENZA DI SFANCULARE - GRACE JONES MOLLA IL CAST DELLO SFORTUNATO “BOND 25”: DOPO LA DEFEZIONE DEL REGISTA DANNY BOYLE, L’INFORTUNIO DI DANIEL CRAIG E L’INCENDIO AI PINEWOOD STUDIOS, ADESSO È LA DIVA AD ABBANDONARE IL SET – QUANDO HA SCOPERTO IL NUMERO DI BATTUTE CHE AVREBBE DOVUTO RECITARE, HA GIRATO I TACCHI E SE N’È ANDATA…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

Di solito a James Bond gliene vanno bene sempre tutte. Ma nel caso di Bond 25, inteso come il nuovo film della saga, dal titolo ancora provvisorio, niente sembra andare come dovrebbe.

Se già infatti non bastavano la defezione in corsa del regista Danny Boyle, l'infortunio alla caviglia (con successiva operazione) occorso a Daniel Craig sul set in Giamaica e l'incendio scoppiato poche settimane fa ai Pinewood Studios nel Buckinghamshire, in Inghilterra, adesso ci si è messa pure Grace Jones a fare i capricci.

Come infatti riporta il Sun, pochi minuti dopo essere arrivata sul set, la 70enne diva - che aveva già preso parte al film «007 - Bersaglio mobile» del 1985, l'ultimo con Roger Moore nei panni dell'agente segreto più famoso al mondo - ha abbandonato stizzita la produzione, non appena ha scoperto l'esiguo numero di battute che avrebbe dovuto recitare.

«Più veloce della preparazione di un Martini»

«Il ritorno di Grace nella saga di 007 era stato pensato per essere un momento gradito al pubblico - ha sottolineato un'anonima fonte - e i capi erano realmente elettrizzati all'idea di averla nel cast.

Naturalmente, trattandosi di una vera star, le avevano riservato un'accoglienza da tappeto rosso per farla sentire la benvenuta. Ma poi è saltato fuori che Grace si aspettava di avere un ruolo più importante nel film e quindi ha preso quel suo breve cameo come uno sgarbo.

Così se n'è andata più velocemente di quanto ci voglia a preparare un Martini». A dispetto dell'ennesimo contrattempo e del conseguente, possibile ritardo che ne deriverà, per ora la data di uscita del film resta fissata al 3 aprile del prossimo anno.

