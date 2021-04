10 ANNI DI MATRIMONIO E SENTIRLI TUTTI – TRE FIGLI, UNA MONTAGNA DI CAPELLI IN MENO E UNA MIRIADE DI SCAZZI REALI IN PIÙ: WILLIAM E KATE FESTEGGIANO LE NOZZE DI STAGNO CON UNA SERIE DI FOTO E VIDEO PER SBATTERE IN FACCIA LA LORO FELICITÀ AI SUSSEX – LEI, DA VERA "COMMONER" CON UN VESTITO RICICLATO DA 195 STERLINE, RIDE TRA LE BRACCIA DEL PRINCIPE CHE HA ACCIUFFATO CON LA SAPIENZA DELLA BRAVA ARRAMPICATRICE. E SU INSTAGRAM SCODELLANO UN VIDEO DA FAMIGLIA DA MULINO BIANCO – E PENSARE CHE TUTTO POTEVA SALTARE PER… - VIDEO

1.Kate e William: le foto per i 10 anni di matrimonio. Lei con un abito da 195 sterline indossato nel 2019

Federica Bandirali per “www.corriere.it”

il matrimonio del principe william e kate middleton 5

Era il 29 aprile 2011 quando si celebrò a Londra tra il principe William e l’allora solo Kate Middleton, il Royal Wedding tra i più seguiti in mondovisione. In occasione del decimo anniversario Wiliam & Kate, duchi di Cambridge hanno postato due foto in cui appaiono sorridenti e complici come quel giorno. La famiglia reale inglese è solita condividere sui social uno scatto (realizzato da Chris Floyd) nelle ricorrenze speciali come compleanni, anniversari ma anche lutti, come stato nel caso della morte del Duca di Edimburgo.

il principe william e kate middleton e il figlio louis

In uno scatto il duca e la duchessa di Cambridge sono ritratti in un momento di complicità nel loro giardino di Kensington Palace: in entrambe la foto Kate indossa un vestito a portafoglio, sfumatura blu a stampa floreale. Si tratta di un abito di Ghost da 195 sterline già indossato nella visita ufficiale in Pakistan del 2019, mentre il principe William sfoggia un maglione blu scuro su una camicia abbottonata.

Come la prima volta

il matrimonio del principe william e kate middleton 4

Nella prima immagine la coppia è seduta su un tronco, in un prato verde, mano nella mano, uno scatto in stile bucolico come spesso i due reali hanno abituato i loro follower. Ma è la seconda foto a essere speciale: la posa di William e Kate ha ricordato a tutti (follower ed esperti reali compresi) quella presente nello scatto che ha annunciato il fidanzamento ufficiale tra i due più di 10 anni fa. L’anello di fidanzamento che il principe ha donato alla moglie (appartenuto alla madre Lady Diana) è sempre al suo dito ed è in bella mostra davanti all’obiettivo della macchina fotografica, proprio come in quella foto del novembre 2010 che è entrata nella storia.

il principe william e kate middleton 6

Stili diversi

La famiglia dei duchi di Cambridge sembra sempre molto unita, lontano dagli scandali reali e dai gossip, a differenza di quanto succede per il matrimonio del fratello di lui Harry con Meghan Markle: William e Kate in molte occasioni ufficiali sostituiscono la regina Elisabetta ed entrambi studiano a fondo come futuri re e regina Del regno Unito.

il matrimonio del principe william e kate middleton 8

Matrimonio mediatico

Dieci anni fa, il 29 aprile 2011 quando il mondo puntò i riflettori sull’Abbazia di Westminster dove si svolse il primo grande Royal Wedding la storia moderna: 1900 invitati in chiesa e 2 miliardi le persone sintonizzate per seguirlo in televisione e quasi 200 i Paesi che lo trasmisero in diretta. Le nozze per il turismo inglese fruttarono un giro d’affari pari a 2 miliardi di sterline. Indimenticabile l’abito da sposa di Kate disegnato da Sarah Burton, stilista di Alexander McQueen. Il dettaglio più apprezzato dalla gente? I fiori ricamati sulle spalle, simbolo dei 4 Paesi del Regno Unito: la rosa d’Inghilterra, i narcisi del Galles, i cardi della Scozia e i quadrifogli dell’Irlanda del Nord.

il matrimonio del principe william e kate middleton 3

La coppia reale festeggerà questo anniversario, molto sentito dagli inglesi dati i consensi che entrambi raccolgono tra il popolo, in modo privato, con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

2. William e Kate Middleton, la lite che rischiò di far saltare il royal wedding

Roberta Mercuri per "www.vanityfair.it"

Dieci anni fa la favola di William d’Inghilterra e Kate Middleton diventava realtà. Il principe e la commoner si giurarono amore eterno nell’abbazia di Westminster, protagonisti di quello che è stato definito il royal wedding del secolo, il 29 aprile 2011.

il principe william e kate middleton 1

Oggi i Cambridge, genitori di tre – George, Charlotte e Louis – sono tra le coppie coronate più unite e invidiate del mondo. E pensare che una lite tra i due, all’epoca in cui si erano appena fidanzati, rischiò di far saltare tutto. Lo rivela il Daily Express. Secondo la giornalista Tina Brown, la discussione tra William e Kate avvenne subito dopo la romantica proposta di nozze del principe (in ginocchio, in Kenya, nell’ottobre 2010). Il fidanzamento ufficiale sarebbe stato annunciato con qualche settimana di ritardo proprio per via dei battibecchi tra i futuri sposi.

il principe william e kate middleton 3

Tutta colpa delle diverse reazioni di William e Kate di fronte a una foto rubata. La futura duchessa di Cambridge era stata infatti paparazzata mentre giocava a tennis con i suoi fratelli, Pippa e James. Gli avvocati di Kate riuscirono a fare in modo che quello scatto privato non finisse sulla stampa britannica. E la futura duchessa fu risarcita con cinquemila sterline versate in beneficenza. Ma William, spiega Tina Brown, era comunque furente, «voleva il sangue». Per la sua fidanzata, invece, la faccenda era finita lì. Kate non intendeva accanirsi contro il paparazzo che l’aveva immortalata sì in un momento privato, ma in un luogo pubblico, Manor court.

il principe william e kate middleton 2

Le tensioni tra William e Kate per via di quelle foto, continua Brown, furono tali che l’annuncio del fidanzamento fu posticipato. William tenne il broncio a Kate per settimane. Alla fine, però, tra i due tornò la pace. Il fidanzamento ufficiale fu annunciato nel novembre 2010. Il resto è storia. Di una favola d’amore che oggi raggiunge il traguardo di dieci anni di nozze.

