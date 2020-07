8 lug 2020 17:11

LE 10 STAR CHE GUADAGNANO DI PIÙ SU INSTAGRAM - SE È OVVIO CHE SMANDRAPPATE COME KIM KARDASHIAN E KYLIE JENNER SONO NELLA TOP 10, FORSE NON SAPETE CHE CRISTIANO RONALDO, SUL PODIO AL TERZO POSTO, SI METTE IN TASCA 790MILA EURO PER OGNI POST IN CUI METTE LA FACCIA SU UN PRODOTTO DA SPONSORIZZARE – A BEYONCÉ VENGONO DATI 704MILA EURO E AD ARIANA GRANDE 758MILA EURO – MA AL PRIMO POSTO C’È LA STAR PIÙ PAGATA DI HOLLYWOOD (PIOVE SEMPRE SUL BAGNATO…) - VIDEO