2020, FUGA DA NEW YORK – LA CITTÀ DIVENTATA L’EPICENTRO DELLA PANDEMIA STA SPINGENDO MOLTE FAMIGLIE A LASCIARE LE MILLE LUCI DELLA GRANDE MELA PER TRASFERIRSI NELLE AREE SUBURBANE, CASETTA E GIARDINO - PER MOLTI LA DOMANDA È: “CHE SENSO HA SPENDERE CIFRE ESORBITANTI PER APPARTAMENTI ANGUSTI SE NON CI PUÒ NEMMENO GODERE LA CITTÀ?”

DAGONEWS

NEW YORK

Come molte famiglie con bambini piccoli, Stan e Julia Usherenko avevano da tempo pianificato di trasferirsi in periferia, dove potevano permettersi una casa più grande con un cortile.

Quest'anno avevano finalmente iniziato quella che presumevano sarebbe stata una piacevole ricerca. Poi è arrivata la pandemia e quello che era inizialmente un desiderio si è trasformato in una vera e propria fuga da New York. «Che senso ha pagare cifre esorbitanti per appartamenti angusti se si è bloccati in casa e non ci si può godere la città?».

E così a fine metà marzo - l'ultimo fine settimana in cui gli agenti immobiliari hanno potuto mostrare le case - gli Usherenko si sono precipitati a fare un'offerta, superando il loro budget di 25mila dollari, per una casa con tre camere da letto una piscina e un cortile recintato a Midland Park, nel New Jersey.

«Se non fossimo venuti in questa casa chissà quando avremmo potuto sperare di trovarne una - ha detto Usherenko. Potevamo rischiare di rimanere bloccati». Usherenko, un analista finanziario, e la moglie, una psicoterapeuta, lavorano entrambi a tempo pieno e avevano un piccolo appartamento con due camere da letto nella Grande Mela: «Non avevamo abbastanza aria fresca – ha detto Usherenko, il cui nonno è recentemente morto di coronavirus - Ed era stressante. Ogni volta che uscivamo, non sapevamo cosa poteva succederci».

E la loro non è l’unica famiglia stimolata dalla pandemia a lasciare la città velocemente, secondo Alison Bernstein, fondatore e presidente di Suburban Jungle, un'azienda specializzata nel cercare a clienti che abitano in città la loro casa ideale nell’area suburbana: «Tutto questo è un disastro per le famiglie che abitano in città. Vorrebbero andarsene e subito».

Bernstein ha raccontato che la domanda per i servizi della sua azienda è aumentata del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Alcuni sono spinti da problemi di sicurezza. Altri temono che il lockdown continuerà per molto tempo e saranno confinati in piccoli appartamenti.

Carlo Siracusa, presidente delle vendite per Weichert Realtors con sede a New York, ha dichiarato che, mentre il numero delle case messe in vendita si è contratto, la domanda rimane elevata a causa di una nuova ondata di abitanti delle città che acquistano nei sobborghi: «Sono stati confinati in un piccolo spazio negli ultimi 45 giorni e vogliono uscire. C'è un senso di urgenza».

Il mercato immobiliare non è esattamente vivace in questi giorni, ovviamente. A Manhattan, le firme dei contratti sono diminuite del 77%, secondo UrbanDigs. Un sondaggio della National Association of Realtors, nel frattempo, ha rilevato che la maggior parte degli acquirenti sta ritardando l’acquisto di un appartamento.

new york, panico da coronavirus 11

Ma su alcuni, la pandemia ha avuto l'effetto opposto.

Alla fine di marzo, Kristen Euretig era stufo della vita in quarantena nel suo appartamento in affitto a Brooklyn. Ora si sta godendo l’affitto di una casa con tre camere da letto fuori Rochester, New York, con suo marito, il figlio e cane. Ed è sorpresa di scoprire quanto la sua famiglia ama vivere in campagna.

Quando vogliono aria fresca, non c'è bisogno di indossare guanti, mascherine e schivare i vicini che affollano la hall del condominio. Si precipitano nel cortile e si addentrano nei 16 acri di natura che li circonda: «Non ho fretta di tornare indietro» ha detto Euretig, che ha fondato un’azienda di consulenza finanziaria con sede a Brooklyn e ora lavora da casa.

In effetti, la pandemia fa ripensare alla famiglia la vita fuori dalla città. Fino a oggi, le aree suburbane non sembravano pratiche. Ma ora che suo marito, un avvocato, lavora da casa, spera anche che il datore di lavoro si convinca che ripensare che una rimodulazione del lavoro non è poi così impossibile.

«La prospettiva di un mini-esodo è una possibilità reale - ha affermato Jonathan Bowles, direttore esecutivo del Center for an Urban Future, un think tank di Manhattan incentrata sull'economia locale - New York è l'epicentro di questa pandemia. Tutti lo sanno, ed è comprensibile per le persone pensare che forse un posto con minore densità abitativa sia più sicuro per i prossimi 12-18 mesi».

Ma non è certo una conclusione scontata, ha detto. La fuga dalla città dipende in gran parte dal modo in cui le autorità gestiranno la situazione nelle prossime settimane e mesi. «Si tratta di sapere se le persone si sentono al sicuro da un'altra ondata di pandemia» ha dichiarato Bowles.

Dopo l'11 settembre, alcuni avevano predetto che la città avrebbe visto una contrazione della popolazione, spinta da timori del terrorismo. Invece, la popolazione è cresciuta perché la città ha dimostrato la sua capacità di proteggere i residenti.

Il problema: potrebbe essere necessario un lockdown prolungato o ripetuto per far fronte al virus, che potrebbe spronare la fuga nelle aree suburbane. D’altra parte a che serve pagare un affitto folle in un appartamento angusto se non puoi goderti la città?

Chi prende la palla al balzo in una situazione complicata per le grandi città è il governatore della West Virginia Jim Justice, convinto che il coronavirus spingerà le persone a scegliere le aree rurali abbandonando i luoghi ad alta densità abitativa: «Se potessi vedere come si vive qui, faresti le valigie e ti trasferiresti domani mattina.

jim justice e donald trump

L'aria e l’acqua sono meno inquinate, le brave famiglie hanno valori reali, c’è un basso tasso di criminalità, ci sono buone scuole e buone strade. Siamo a un tiro di schioppo da due terzi della popolazione di questo paese eppure vivere qui è diverso».

