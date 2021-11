22 nov 2021 20:10

2021, ODISSEA NELLO SPAZIO - DOMANI LA NASA LANCERA' LA NAVICELLA SPAZIALE DART CHE, VIAGGIANDO A 24MILA KM ORARI, ANDRA' A SCONTRARSI CONTRO L'ASTEROIDE DIMORPHOS PER DEVIARNE LA TRAIETTORIA - LA ROCCIA NON E' UNA MINACCIA PER LA TERRA, MA L'AGENZIA SPAZIALE AMERICANA STA TESTANDO IL SISTEMA IN PREVISIONE DI UN MINACCIA REALE - IL PROBLEMA PERO' SARA' INDIVIDUARE GLI ASTEROIDI IN TEMPO PER DIFENDERSI PERCHE'...