UN 34ENNE DELLA FLORIDA E' STATO TROVATO DALLA POLIZIA CON DUE SACCHETTI DI PLASTICA PIENI DI COCAINA E METANFETAMINE AVVOLTI INTORNO AL PENE, MA, ALLA RICHIESTA DI SPIEGAZIONI, HA NEGATO FOSSE SUA - GLI AGENTI AVEVANO FERMATO LUI E UN AMICO PER UN CONTROLLO E SI SONO INSOSPETTITI QUANDO HANNO TROVATO UNA PISTOLA SOTTO AL SEDILE DELLA SUA AUTO - A QUEL PUNTO HANNO CONTROLLATO ANCHE LUI E...

Dagotraduzione da Smoking Gun

Patrick Florence

«Non è mio». Patrick Florence, 34 anni, della Florida, ha risposto così agli agenti che gli chiedevano conto di quei due sacchetti avvolti intorno al suo pene. Contenevano cocaina e metanfetamina, ma l’uomo ha negato fossero di sua proprietà.

La polizia aveva fermato l’auto su cui viaggiava insieme a un amico. Dopo aver perquisito il veicolo, gli agenti hanno trovato una pistola sotto al sedile su cui sedeva l’uomo, e per questo lo hanno arrestato, nonostante Florence negasse di essere il proprietario della .38 Special rintracciata.

Terminata la perquisizione dei veicolo, gli agenti sono passati a controllare Florence e hanno scoperto due buste di plastica «avvolte intorno al suo pene». Un sacchetto conteneva «cocaina in polvere e base per cocaina”, mentre l’altro «una sostanza di cristallo» che la polizia ha poi identificato come metanfetamina.

Interrogato sui narcotici, Florence «ha affermato che il pacchetto avvolto intorno al suo pene non era suo», ha detto il vicesceriffo Levi Blake. Sembra che Florence, che ha più condanne per cocaina, non abbia identificato il presunto proprietario delle droghe avvolte attorno al suo pene.

cocaina

Florence è stato accusato di quattro reati - possesso di cocaina, metanfetamine, munizioni e arma da fuoco - e inviato nel carcere della contea di Pinellas.

Non è il primo caso a negare un’evidenza: in precedenza, i sospetti hanno negato di possedere siringhe nel retto, calze ai piedi, cocaina nelle scarpe e un tubo di crack nella vagina.