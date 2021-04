''FIRST LADY'' MESSE A NUDO DA UN LIBRO DI DARIO SALVATORI – "IL 19 LUGLIO 1943 ROMA FU BOMBARDATA DA OLTRE 500 AEREI ALLEATI. SU UNO DI QUEGLI AEREI, IL MITRAGLIERE CLARK GABLE. LA MGM, CHE AVEVA IN ESCLUSIVA IL DIVO DI "VIA COL VENTO", CHIESE ''DISCREZIONE'' ALLA FIRST LADY. ELEANOR ROOSEVELT INSABBIÒ LA NOTIZIA, CHIEDENDO AL PAPA DI FARE LO STESSO. PER GABLE SAREBBE STATA UNA SCIAGURA: L’ATTORE DI HOLLYWOOD IDOLATRATO IN ITALIA CHE MITRAGLIAVA SAN LORENZO!

Dal libro “FIRST LADY” di Dario Salvatori - Oltre Edizioni

“Nel 1918 Eleanor ebbe la prova inconfutabile che suo marito Franklin Delano aveva una relazione con la sua segretaria, Lucy Mercer. La futura First Lady si comportò generosamente, anche se in quello stesso anno cessarono di avere rapporti sessuali, dormendo per il resto dei loro giorni in camere separate.

Nell’estate del 1921 Roosevelt si ammalò di polio e questo fece si che Eleanor dovesse dedicare ogni grammo della sua energia e del suo tempo ad accudirlo, mantenendo il suo interesse e la sua ambizione nei confronti della vita pubblica e proteggendo la vita politica del marito. Fu il suo capolavoro mediatico.

Il popolo americano non ebbe mai la sensazione di avere come guida un grande invalido che non avrebbe più avuto l’uso delle gambe. In quattro mandati non ci fu nemmeno una foto o un fotogramma in grado di immortalare l’uomo più potente del mondo nelle sue reali condizioni.

L’abilità strategica della First Lady si palesò in tante altre circostanze. Nel 1942 l’attore Clark Gable perse la sua prima moglie, l’attrice Carol Lombard. L’11 gennaio di quell’anno si schiantò mentre viaggiava con un volo Flight 3 della compagnia TWA. Aveva 33 anni. Per Gable fu un colpo durissimo.

La sua depressione fu tale che decise di arruolarsi e raggiungere il fronte europeo, come aveva fatto il suo collega James Stewart, nonché il jazzista Glenn Miller (che l’anno dopo si inabissò con un piccolo aereo mentre sorvolava la Manica). Il 19 luglio 1943 Roma fu bombardata da oltre 500 aerei alleati causando gravi danni al popolare quartiere San Lorenzo.

Un bombardamento a tappeto di cui si ricordano le celebri immagini di Pio XII fra le macerie. Su uno di quegli aerei, un B-17 chiamato “Delta Rebel n.2”, prestava servizio come mitragliere il divo Clark Gable, all’epoca 42enne. Al ritorno in America l’attore, fra l’altro ferito ad un piede e alla testa, venne insignito della Medaglia dell’Aria dal capitano Ronald Reagan, futuro presidente degli Stati Uniti.

La Mgm, che aveva in esclusiva Gable, si sincerò delle condizioni fisiche dell’attore chiedendo discrezione alla First Lady, anche perché i suoi film erano popolarissimi in Italia. Eleanor insabbiò la notizia , chiedendo al Papa di fare lo stesso. Per Gable sarebbe stata una sciagura: l’attore di Hollywood idolatrato in Italia che mitragliava San Lorenzo! Si seppe qualcosa solo molti anni dopo.

