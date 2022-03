C'E' UN NUOVO SPETTRO CHE SI AGGIRA PER L'EUROPA: LA RUSSOFOBIA - GLI ESPATRIATI RUSSI STANNO AFFRONTANDO UN'ONDATA DI OSTILITA' GENERALIZZATA: "I RUSSI SONO ASSASSINI" - NELLA REPUBBLICA CECA, MEMORE DELL'INVASIONE SOVIETICA DEL 1968, IL GOVERNO HA SMESSO DI CONCEDERE VISTI AI RUSSI E RIVEDRA' QUELLI GIA' ASSEGNATI - IGOR PELLICCIARI: "L'ARIA E' PIUTTOSTO TOSSICA PER I RUSSI ORA, A QUELLI CHE VIVONO IN ITALIA VIENE COSTANTEMENTE CHIESTO DELLA GUERRA, COME SE DOVESSERO GIUSTIFICARSI" - E BORIS JOHNSON HA DOVUTO PUBBLICARE UN VIDEO SU TWITTER PER SOTTOLINEARE LA DISTINZIONE TRA POPOLO E REGIME...

Dagotraduzione dal Washington Post

Manifestanti russi a Londra

Lo chef russo Alexei Zimin sta donando parte delle entrate del suo ristorante londinese per sostenere il lavoro della Croce Rossa con i rifugiati ucraini. Ha cantato canzoni di un poeta dissidente russo su Instagram, pubblicando messaggi come: «Stop alla guerra. Ritira le truppe. Riporta a casa i nostri soldati». Sa che parlando in questo modo, potrebbe non essere mai in grado di tornare in Russia, dove gli è stato attribuito il merito di aver guidato una rivoluzione gastronomica e possiede altri due ristoranti.

Eppure la casella vocale del suo ristorante è piena di messaggi di odio. «I russi sono assassini», «Voi siete i russi di Putin».

Alexei Zimin

Zimin, 50 anni, è tra coloro che sono stati colpiti da un'ondata improvvisa e in rapida crescita di sentimenti anti-russi in Europa. Mentre i governi si sono mossi per punire il presidente russo Vladimir Putin e sanzionare gli oligarchi, mentre la società ha chiesto a figure culturali - dalle stelle dell'hockey ai cantanti d'opera - di denunciare la guerra, gli espatriati russi che non hanno mai avuto simpatia per Putin e che sono inorriditi da ciò che sta accadendo in Ucraina dicono che stanno affrontando un'ondata di ostilità generalizzata.

«In tutta Europa, le persone che non sono coinvolte nella guerra vengono prese di mira e rimosse dalle posizioni», ha affermato Aleksandra Lewicki, sociologa dell'Università del Sussex. «C'è la sensazione di un chiaro nemico: sono i russi, di ogni ceto sociale, e vengono presi di mira da crimini di odio razzista e commenti sprezzanti».

Manifestazione contro la guerra

Raggruppare tutti i russi insieme è stata una prevedibile "reazione istintiva", ha detto Lewicki. Nell'immaginario dell'Europa occidentale, l'Oriente è stato a lungo inferiore, ha detto. «Spesso questi sentimenti sono dormienti, ma poi le cose accadono come in questo momento di crisi, e le persone iniziano immediatamente ad agire in base a questi impulsi».

Alcune persone si sono affrettate a emettere condanne generali anche nell'Europa centrale e orientale. Nella Repubblica Ceca, dove le persone ricordano ancora il trauma dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968, recenti post sui social media hanno suggerito che i cittadini russi «dovrebbero essere contrassegnati in modo visibile, magari con una stella rossa». La mattina dopo l'invasione, un professore dell'università di Praga ha scritto su Facebook che non avrebbe insegnato né testato gli studenti russi. (In seguito ha cancellato il post.)

negozi chiusi russia

Il primo ministro Petr Fiala ha denunciato gli attacchi ai bambini russi nelle scuole elementari ceche, sebbene abbia anche difeso le decisioni del suo governo di smettere di concedere visti alla maggior parte dei cittadini russi e di rivedere quelli dei russi già all'interno del paese.

Alcuni negozi e ristoranti hanno affisso cartelli in ceco e russo che dicono: «Non serviremo occupanti russi e bielorussi». Altri vogliono che i clienti russi superino una sorta di prova morale. Un cartello in un ristorante nel quartiere Zizkov di Praga afferma: «Prima che inizi a prestarti attenzione, devi affermare che Putin e Lukashenko sono assassini di massa. Poi ti scuserai per loro e mostrerai rimorso. Solo allora ti sarà permesso di ordinare».

Igor Pellicciari

Gli espatriati russi intervistati dal Washington Post hanno universalmente sottolineato che i commenti offensivi impallidiscono rispetto a ciò che gli ucraini stanno affrontando, come vittime della guerra. I russi che vivono in Europa non si aspettano di essere mandati nei campi come lo successe ai giapponesi che vivevano in America durante la seconda guerra mondiale.

Ma molti espatriati hanno raccontato di essere alle prese con sentimenti di vergogna e di sentirsi nuovamente a disagio per la loro nazionalità.

«Non so se dovrei dire che sono russa in questi giorni», ha detto Julia Potikha, 28 anni, che vive in Germania da quando si è trasferita da Mosca a 6 anni. Ha detto di non aver subito discriminazioni di recente, ma teme che le persone possano trattarla in modo diverso o biasimarla per l'invasione di Putin, che ha provocato un cambiamento sismico nella politica estera tedesca.

manifestanti contro la guerra arrestati in russia 9

«Il popolo [russo] non è il governo e molti non supportano la guerra», ha detto Potikha, che si è offerta volontaria per assistere gli ucraini. I suoi genitori in Russia, però, sono sostenitori di Putin, ha detto. La maggior parte di ciò che sanno proviene dalla TV russa. Al telefono non volevano parlare dell'Ucraina.

manifestanti contro la guerra arrestati in russia 8

Il fotografo russo Alexander Gronsky, 41 anni, ha appena cancellato una mostra imminente nella città italiana di Reggio Emilia. Ha detto che non era a causa della sua nazionalità in sé, ma piuttosto perché la mostra era stata organizzata in collaborazione con il Museo statale dell'Ermitage di San Pietroburgo.

«Capisco perfettamente, nessuno vuole collaborare con uno stato terrorista. Fa parte del danno collaterale della guerra», ha detto, aggiungendo che spera che i «ponti culturali! tra Europa e Russia non crollino. «Non tutti i russi sostengono Putin e la guerra», ha detto.

Igor Pellicciari, professore di politica russa all'Università di Urbino in Italia, ha affermato che «l'aria è piuttosto tossica per i russi ora, perché a quelli che vivono qui viene costantemente chiesto della guerra, come se dovessero giustificarsi».

manifestazioni in russia contro guerra1

In una recente notte a Trafalgar Square a Londra, i manifestanti portavano manifesti che dicevano: «Sono russo. Mi dispiace per questo» e «I russi sono contro la guerra».

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha cercato di distinguere tra il regime russo e il popolo russo. In un video pubblicato su Twitter, Johnson, parlando in russo, ha detto: «Non credo che questa guerra sia nel tuo nome».

La Gran Bretagna ospita almeno 70.000 russi, molti dei quali vivono a Londra, tanto che la capitale si è guadagnata i soprannomi di "Mosca-sul-Thames" e "Londragrad".

CHANEL RUSSIA

Non tutti si sentono presi di mira. Katia Nikitina, 37 anni, specialista di marketing originaria della Russia, ha detto che nessuno dei suoi amici l'ha incolpata per la «guerra di un pazzo», come l'ha descritta lei. Ma ha detto che ha cercato di spiegare ai suoi amici britannici che i russi avrebbero manifestato contro la guerra più numerosi se non avessero rischiato di finire in prigione. Secondo l'organizzazione indipendente per i diritti umani OVD-Info, solo domenica in tutta la Russia sono state arrestate più di 4.500 persone durante le manifestazioni contro la guerra,.

vladimir putin

In una città globale come Londra, dove in metropolitana si possono sentire centinaia di accenti, chi parla russo non spicca. Ma luoghi con un visibile legame russo sono stati condannati per via dell'invasione. Mari Vanna, un ristorante russo di fascia alta a Knightsbridge, ha ottenuto recensioni su Google del tipo: «Il cibo era ottimo, ma sfortunatamente la guerra ha rovinato i nostri appetiti». Il receptionist di un altro ristorante russo a Londra, che ha chiesto di non essere nominato per paura di ulteriori abusi, ha detto che il suo posto riceve dai 30 ai 40 messaggi di odio al giorno, principalmente da britannici e americani. Manda i peggiori alla polizia.

aziende in fuga dalla russia 2

«Vuoi sentirne uno?» ha chiesto prima di avviare la riproduzione di una registrazione in cui una persona con un accento britannico stava gridando: «Esci dal nostro fottuto paese prima che ti bruciamo, fottuta feccia».

Zimin, che negli ultimi sei anni ha vissuto in Gran Bretagna, ha detto che non è facile essere russo in questo momento. Parlava con un giornalista del Post nel suo ristorante, che serve piatti tradizionali russi come il borscht e la torta russa al miele e ha una vasta selezione di vodka infuse. Il personale proviene da molti paesi. Uno dei padroni di casa è ucraino.

la lettera degli scienziati russi contro la guerra

«La maggior parte delle persone che conosco a Londra e Mosca sono contrarie alla guerra», ha detto. «Non possiamo smettere di essere russi, guerra o non guerra. Siamo russi e continueremo ad essere russi, ma non siamo russi che cercano di uccidere i nostri vicini».

Zimin ha detto che c'è molto della sua patria di cui è orgoglioso, ma non è il momento di esprimere quell'orgoglio. «Siamo il paese di Tolstoj e Dostoevskij», ha detto. «Ma non proprio per oggi».