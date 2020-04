''SI FERMI, C'È IL DRONE!'' - ALTRI PICCHI DI DELIRIO SU ''AGORÀ'', CON L'INSEGUIMENTO DI UN RUNNER ACCOMPAGNATO DALLA CAVALCATA DELLE VALCHIRIE DI WAGNER. OVVIAMENTE, ESSENDO GIRATO A ROMA, SEMBRA PIÙ UNO SKETCH ALDO, GIOVANNI E GIACOMO NELLA TELEVISIONE SVIZZERA - NON SOLO LA D'URSO: DILAGA LA MODA DEI GIORNALISTI ''EMBEDDED'' CON LE FORZE DELL'ORDINE, NON ALLA CACCIA DEI KILLER MA DEI PODISTI DE PASQUETTA

Dopo l’inseguimento della Guardia di Finanza nei confronti di alcune persone in spiaggia a Venezia documentato dall’inviata embedded di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, anche Agorà su Raitre contribuisce a spiegarci che la situazione è disperata ma non seria con questo meraviglioso servizio che racconta la caccia all’uomo nei confronti di una pericolosa persona con calzoncini azzurri, magliettina verde e cappellino bianco che “sta correndo, sta scappando” nel parco.

La parte più bella del servizio e il sarcastico commento musicale con “La cavalcata delle valchirie” del compositore tedesco Richard Wagner che, come ricordava Woody Allen, fa venire subito voglia di invadere la Polonia. O di rivedere Apocalypse Now.

Ma il punto è che ormai la caccia all’untore scatenata dal governo da una parte e dalla Regione Lombardia dall’altra nei confronti dei cattivoni che vanno sempre in giro a Milano o dei runner che si arrischiano a fare una corsetta in altre città sembra la migliore strategia di distrazione di massa dalla situazione dell’emergenza Coronavirus che in Lombardia peggiora nell’inazione della Giunta e rimane ancora lontana da una soluzione di continuità nel resto d’Italia. Le amministrazioni a tutti i livelli additano così un nemico comune – anche a costo di far girare bufale come le code sulla Pontina in realtà create dai posti di blocco della stessa polizia – per distrarre dai maghi risultati ottenuti a livello territoriale come in Europa. Un giochino che per adesso fa gridare al panem et circenses, ma presto stuferà tutti. Forse la citazione più corretta sarebbe stata questa: