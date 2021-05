''TUTTI HANNO SPERIMENTATO QUALCHE FORMA DI SCORRETTEZZA SESSUALE. E VALE ANCHE PER GLI UOMINI'' - LA CANTANTE BILLIE EILISH, INTERVISTATA DA ''VOGUE'': “MOSTRARE IL TUO CORPO E LA TUA PELLE NON DOVREBBE TOGLIERTI ALCUN RISPETTO. DIPENDE TUTTO DA CIÒ CHE TI FA SENTIRE BENE” - E SULLA COPERTINA LA POPSTAR APPARE PER LA PRIMA VOLTA IN STILE PIN-UP ANNI '50, FORMOSA E SEXY: "FAI QUELLO CHE VUOI QUANDO VUOI"

Dagotraduzione dal The Guardian

Secondo Billie Eilish gli abusi sui minori «sono ovunque». La cantante statunitense, 19 anni, intervistata da Vogue, ha parlato del suo nuovo singolo, «Your Power», che affronta la relazione violenta tra un minore e una persona anziana. Secondo Eilish i suoi coetanei hanno sperimentato tutti una qualche forma di scorrettezza sessuale.

La canzone, ha detto, «non parla di una persona in particolare. Si potrebbe pensare che è frutto della mia esperienza nell'industria musicale, ma no amico. È ovunque. Non conosco ragazze né donne che non abbiano avuto esperienze strane o negative. Vale anche per gli uomini: i ragazzi vengono sfruttati costantemente».

«Non importa chi sei, qual è la tua vita, la tua situazione, di chi ti circondi, quanto sei forte, o intelligente. Puoi essere sfruttato lo stesso. È un grosso problema nel mondo degli abusi domestici o degli stupri legali: le ragazze che sono molto sicure e volitive si ritrovano in situazioni in cui pensano: "Oh mio Dio, sono io la vittima qui?" Ed è così imbarazzante, umiliante e demoralizzante essere nella posizione di credere di sapere tanto ma rendersi conto che si sta subendo un abuso».

Nell'intervista, Eilish ha parlato anche di positività corporea. La cantante, nota per i suoi abiti larghi e lo stile coperto, appare sulla copertina indossando un corsetto e una gonna Gucci personalizzati con un reggiseno Agent Provocateur, accessoriato con guanti in lattice. Il servizio fotografico, che è stato un'idea di Eilish, è stato ispirato dalle pinup classiche come Betty Brosmer e dalle fotografie di Elmer Batters.

«Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe toglierti alcun rispetto», ha detto. «Dipende tutto da ciò che ti fa sentire bene. Se vuoi fare un intervento chirurgico, vai a farti operare. Se vuoi indossare un vestito che qualcuno pensa che sembri troppo grande, fanculo. Se ti senti come se avessi un bell'aspetto, stai bene».

Su Instagram, la cantante ha scritto: «Adoro queste foto e mi è piaciuto molto fare questo servizio. Fai quello che vuoi quando vuoi».

