SACCHEGGI DI MASSA IN CORSO A DAMASCO CON LADRI NELLE CASE E SPARI IN ARIA…

SIRIA - LA RIVOLTA CONTRO ASSAD - LE. FORZE IN CAMPO

MEDIA, 'MISTERO SU AEREO CON ASSAD SPARITO DAI RADAR'

(ANSA) - TEL AVIV, 08 DIC - L'aereo, su cui sarebbe partito Bashar al Assad "da Damasco è scomparso improvvisamente dai radar dopo qualche minuto di volo, dopo una virata di 180 gradi verso la costa". Lo riportano i media israeliani, citando Reuters che parla di "mistero". "Ci sono alte probabilità che sia morto nell'incidente aereo", sottolineano fonti siriane alla Reuters, secondo quanto riportano i media.

'IN SIRIA CONTATTI FRA RIBELLI E MILITARI PER EVITARE VIOLENZE'

Vertici esercito e 007 dialogano con Hts

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Contatti sarebbero in corso tra i ribelli e alcuni esponenti degli apparati di sicurezza siriani per evitare ulteriori scontri e vittime e garantire una transazione pacifica del potere. Secondo qualificate fonti di sicurezza che stanno seguendo l'evolversi della situazione a Damasco, al momento non ci sarebbero stati scontri tra i ribelli e le forze lealiste e questo perché i vertici dell'Esercito e degli apparati di sicurezza sarebbero in contatto con i vertici di Hayat Tahrir al-Sham" (Hts) proprio per evitare spargimenti di sangue.

SIRIA - GENTE IN STRADA FESTEGGIA LA CADUTA DI ASSAD

CNN, 'I RIBELLI INTERROGANO MILITARI E SERVIZI CERCANDO ASSAD'

Lo rivelano fonti informate

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Una "ricerca attiva" del dittatore Bashar Al Assad è in corso in Siria da parte dei ribelli, che cercano di ottenere informazioni da ufficiali militari e membri dei servizi segreti che possano saperne qualcosa. Lo scrive la Cnn, che cita fonti informate e vicine ai movimenti dei ribelli siriani.

CIVILI ENTRANO NELLA VILLA DI ASSAD A DAMASCO

SIRIA - GENTE IN STRADA FESTEGGIA LA CADUTA DI ASSAD

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Civili siriani sono entrati in una delle ville della famiglia Assad a Damasco e portano via suppellettili, oggetti e filmano con i cellulari ogni angolo dell'abitazione di lusso. I video di questi momenti sono virali sui social media.

INSORTI PRENDONO IL CONTROLLO DI UN VALICO CON LA TURCHIA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Insorti siriani hanno preso il controllo del valico di Kasab, tra Siria e Turchia. Lo riferisce il Comando delle operazioni militari dell'offensiva anti-governativa. Il valico di Kasab si trova nel nord-ovest della Siria, nella regione di Latakia, considerata una roccaforte dei clan sciiti-alawiti al potere da più di mezzo secolo e non lontano dalla principale base aerea russa di Hmeimim sulla costa mediterranea.

festeggiamenti a damasco per la fine del regime di bashar al assad 4

I RIBELLI ANCHE A TARTUS E LATAKIA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - I primi contingenti dei ribelli che la scorsa notte hanno preso il controllo della capitale Damasco, sono arrivati anche a Tartus e Latakia, le due città sul Mediterraneo dove si trovano le basi russe in Siria. Anche in queste due città, secondo quanto si apprende da fonti che stanno seguendo l'evolversi della situazione, la gente è scesa in strada per celebrare la caduta di Assad

mohammed al jolani 4

AGENZIA RUSSA, 'SACCHEGGI DI MASSA A DAMASCO'

(ANSA) - MOSCA, 08 DIC - L'agenzia russa Ria Novosti riferisce, citando "testimoni oculari", che "saccheggi di massa" sono in corso a Damasco nei quartieri dove sono situate le sedi governative.

MEDIA, 'VOLI AEROPORTO DAMASCO FERMI FINO AL 18 DICEMBRE'

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - I voli da e per l'aeroporto internazionale di Damasco sono stati sospesi almeno fino al 18 dicembre, secondo quanto affermano media siriani. La radio Sham Fm, citata da altri media, afferma che l'aeroporto, con l'arrivo dei ribelli, è stato evacuato. "Per ora non ci sono voli. Siamo in attesa di ulteriori informazioni dalla nostra compagnia sulla ripresa dei voli", ha detto un portavoce, citato dai media.

bashar al assad

LADRI NELLE CASE E SPARI IN ARIA, ABITANTI A DAMASCO HANNO PAURA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Abbiamo paura, per ora rimaniamo chiusi in casa": e una delle numerose testimonianze raccolte in queste ore dall'ANSA da abitanti di Damasco che seguono con entusiasmo e al tempo stesso con preoccupazione gli sviluppi seguiti al dissolvimento questa notte del sistema di controllo e repressione incarnato dalla famiglia Assad, al potere da 54 anni. "Con l'apertura delle prigioni sono usciti non solo dissidenti e oppositori politici, ma anche tanti ladri e criminali", afferma Rawda, che riferisce di furti e saccheggi nelle case. Altre testimonianze riferiscono di continui boati di raffiche di fucili automatici. La tv di Stato siriana, il cui controllo è passato stamani in mano agli insorti, ora trasmette un annuncio: "Invitiamo tutti i siriani a proteggere le proprietà pubbliche e private", proprio in riferimento al diffondersi di atti di criminalità, vandalismo e saccheggi.

bashar al assad

RIBELLI DEL NORD E DEL SUD CONCORDANO SULLA SICUREZZA A DAMASCO

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - I comandi militari degli insorti siriani giunti da nord e quelli entrati nella notte a Damasco da sud rilasciano dichiarazioni analoghe sulle rispettive volontà di assicurare l'ordine e la sicurezza nella capitale dopo il dissolvimento del sistema di potere incarnato dalla famiglia Assad in Siria.

RIBELLI CERCANO UOMINI REGIME IN AMBASCIATE,ANCHE ITALIANA

bashar al assad

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Un gruppo di miliziani fra quelli presenti da ieri notte a Damasco è entrato nella residenza dell'ambasciatore d'Italia dove ha effettuato una sorta di perlustrazione. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che l'ambasciatore e il resto del personale italiano sono in un altro luogo sicuro. La Farnesina sta gestendo la situazione con contatti con i paesi alleati per garantire la sicurezza del personale e la protezione delle sue sedi diplomatiche. I miliziani starebbero effettuando perquisizioni anche nelle ambasciate e negli uffici delle Ong internazionali presumibilmente per verificare la presenza di dirigenti del regime in fuga.

ribelli siriani entrano nella citta di hama 1 GUERRA IN SIRIA ribelli siriani entrano nella citta di hama 6 ribelli siriani entrano nella citta di hama 4 ribelli siriani entrano nella citta di hama 5 ribelli siriani entrano nella citta di hama 3