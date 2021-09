L'AEREO PIÙ PAZZO DEL MONDO - MA ALLORA È UN VIZIO! IL VOLO RYANAIR DEL POMPINO AD ALTA QUOTA È LO STESSO AEREO DELLA STESSA TRATTA BOLLENTE DA IBIZA A BERGAMO: IL "TEATRO" DI UN'ALTRA CELEBRE SCENETTA - AL POSTO DEL BICCHIERE DEL VINO, DELLE EFFUSIONI E DEI PALPEGGIAMENTI SEMPRE PIÙ SPINTI, A FINE MAGGIO IL CAOS SCATTÒ PER LA SBROCCATA DI UNA NO MASK CHE SI ERA INFURIATA QUANDO LE AVEVANO CHIESTO DI COPRIRE NASO E BOCCA...

Da Ibiza a Bergamo: la tratta di Ryanair è "caldissima". Nelle ultime ore è diventato virale il video di una passeggera ch pratica sesso orale a un uomo, sotto gli sguardi sconcertati dei vicini di seggiolino. Qualcuno ha ripreso la scena vietata ai minori con il telefonino e il filmato è ovviamente finito in rete. Uno spettacolino imprevisto costato 26 euro (tanto è il prezzo del biglietto che porta dalle Baleari all'aeroporto di Orio al Serio in appena 1 ora e 47 minuti".

La particolarità, però, è che sulla stessa tratta e addirittura lo stesso aereo già qualche mese fa era accaduto qualcosa di decisamente piccante, e altrettanto virale. Allora però non c'entravano i bollori di una coppia o l'irrefrenabile voglia di sperimentare il tanto decantato "sesso ad alta quota". Più banalmente, il clima si era fatto torrido perché gli animi si erano surriscaldati, manco a dirlo, per il Covid.

Al posto del bicchiere del vino, delle effusioni e dei palpeggiamenti sempre più spinti (la coppia dell'ultimo scandalo rischia grosso, una multa salata e una denuncia per atti osceni in luogo pubblico), a fine maggio il caos scattò per una mascherina.

Una "no mask", come ricorda Il Tempo, "era andata su tutte le furie quando le avevano chiesto di coprire naso e bocca". La ragazza di ritorno dalle Baleari, ma ancora in piena modalità vacanza selvaggia, la mascherina l'aveva ma praticamente inutile, visto che rigorosamente abbassata.

Quando qualche passeggero l'aveva invitata ad alzarla, la ragazza era letteralmente impazzita: "Urla, sputi, spintoni", tutto sempre davanti all'obiettivo dei telefonini. E aveva fatto il giro d'Italia il video in cui la bionda, completamente fuori controllo, rovesciava contumelie su una povera vicina di sedile: "Put***a", "lesbica di m***a", "frustrata", "troppo sfig*** e troppo cesso". "Io la vita me la godo e me la godo benissimo", concludeva, forse ignara delle ripercussioni legali del suo raptus.

