UN'ALTRA MAGAGNA PER KEIR STARMER E IL PARTITO DEL LABOUR - IL DEPUTATO LABURISTA INGLESE MIKE AMESBURY È STATO SOSPESO DOPO ESSERE STATO RIPRESO MENTRE TIRA UN PUGNO A UN UOMO E POI LO COLPISCE CON UN CALCIO, GRIDANDO: "TU NON MI PUOI MINACCIARE" - LO SCANDALO ARRIVA MENTRE IL PREMIER BRITANNICO E' PRONTO A PRESENTARE LA SUA CONTROVERSA MANOVRA FINANZIARIA E NEL MEZZO DELLE CRITICHE PER I REGALI RICEVUTI DA WAHEED ALLI, FINANZIATORE DEL LABOUR … - VIDEO

mike amesbury

(ANSA) - Imbarazzo per il Partito laburista britannico di Keir Starmer nella settimana della presentazione della prima manovra finanziaria del nuovo governo, attesa non senza controversie mercoledì in Parlamento e improntata a misure di rigore secondo le anticipazioni, fra preannunci di tasse e di restrizioni di spesa. Il gruppo parlamentare di maggioranza è stato infatti costretto oggi ad annunciare la sospensione di un suo deputato, il 55enne Mike Amesbury, sorpreso nelle immagini di un video-scandalo trapelato sui media a picchiare per strada con violenza un uomo.

mike amesbury picchia un uomo per strada 1

L'episodio è avvenuto a Frodsham, nella contea del Cheshire (nord-ovest dell'Inghilterra), nella zona del collegio elettorale di Amesbury. Nelle sequenze pubblicate sul sito del Daily Mail, tabloid filo-conservatore, si vede chiaramente il parlamentare colpire con un pugno un interlocutore che lo aveva fermato sabato sera all'uscita da un locale, e poi scalciarlo a terra.

Si sente inoltre Amesbury rivolgersi all'uomo dicendogli: "Tu non mi puoi minacciare"; ma manca l'audio di qualsiasi presunta minaccia. Il Labour ha definito "crudo" il contenuto del video, annunciando la sospensione del deputato in attesa dei risultati di un'inchiesta, mentre la polizia locale ha fatto sapere d'aver fermato e interrogato l'eletto, prima di rilasciarlo a indagini aperte. Amesbury ha sostenuto di essersi sentito "in pericolo" immediato e di aver reagito d'istinto. Ha aggiunto di non voler dire altro in attesa che le verifiche facciano il loro corso.

mike amesbury picchia un uomo per strada 2

Già membro del governo ombra di Starmer prima delle elezioni del 4 luglio, il deputato coinvolto nella vicenda fu vittima in paio d'anni fa delle attenzioni di uno stalker, un elettore poi condannato. Il provvedimento disciplinare odierno arriva dopo l'uscita o la sospensione dal gruppo per dissensi politici già di quasi una decina di deputati laburisti in meno di 4 mesi di legislatura; ma non crea comunque problemi al governo, forte di una maggioranza alla Camera dei Comuni di oltre 400 deputati (su 650) conquistati a luglio alle urne grazie al tracollo Tory.

mike amesbury picchia un uomo per strada 3