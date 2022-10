L'AMICO IRANIANO – SECONDO L'INTELLIGENCE USA IL REGIME DI TEHERAN HA INVIATO MILITARI IN CRIMEA PER ADDESTRARE L'ESERCITO RUSSO SULL'USO DEI DRONI KAMIKAZE IRANIANI CHE MOSCA STA SRUTTANDO CON EFFETTI DEVASTANTI IN UCRAINA – SOLO IERI IL CREMLINO AVEVA NEGATO DI AVER MAI COMPRATO O UTLIZZATO DRONI DALL'IRAN…

(askanews) - L'Iran ha inviato personale militare nel territorio occupato dalla Russia in Crimea per addestrare l'esercito russo sull'uso dei droni di costruzione iraniana che Mosca ha utilizzato con effetti devastanti nella sua guerra in Ucraina: lo hanno riferito due fonti che hanno familiarità con l'intelligence statunitense.

Funzionari statunitensi hanno affermato che quando la Russia ha iniziato a testare e dispiegare i droni in Ucraina ad agosto scorso, molti di loro hanno subito numerosi guasti. I militari russi si erano addestrati su questi sistemi d'armamento in Iran, ma il personale iraniano ha iniziato a viaggiare in Crimea nelle ultime settimane per aiutare la Russia a far funzionare i sistemi e cercare di risolvere i loro problemi.

Teheran ne avrebbe forniti due tipi, secondo quanto riportato dalla Cnn: gli Shahed, che esplodono all'impatto e hanno una portata fino a 1.000 miglia, e il Mohajer-6, che può trasportare missili ed essere utilizzato per la sorveglianza. L'Iran ha sempre negato di averli forniti.

